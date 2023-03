Die Gegner in Diablo 4 sind so widerlich, Spieler können gar nicht wegschauen – Glotzen lieber, statt zu kämpfen

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

[…] In meiner gesamten Spielerkarriere habe ich noch nie einen solchen Drang verspürt, mir die Details der gegnerischen Modelle anzusehen wie in diesem Spiel. Ich stehe oft und kämpfe nicht, nur um die Details der Monster zu sehen. Kennt ihr diese Belohnungen in Spielen, bei denen man sich die 3D-Modelle der Charaktere ansehen kann? Das hat mich bis Diablo 4 nie interessiert.

Insert

You are going to send email to