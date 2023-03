Diablo 4: Die Beta ist vorbei, aber ich will mehr – Wann kann ich wieder spielen?

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Wann kann ich wieder spielen? Der offizielle Release von Diablo 4 ist am 6. Juni auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Wer eine der teureren Versionen von Diablo 4 vorbestellt , kann sogar schon 4 Tage früher spielen, am 2. Juni.

Insert

You are going to send email to