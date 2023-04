Diablo 4 schmuggelt öde MMO-Inhalte ins Endgame, tarnt sie als neue Features

In einem neuen Video zeigen die Entwickler von Diablo 4, wie ihr euren Charakter immer weiter verbessern könnt. Viele der Inhalte erinnern aber stark an das, was in MMOs schon eher unbeliebt ist. Vor allem WoW-Spieler dürften einiges davon kennen.

So sieht das Endgame aus:

Ihr könnt 100 Stufen in Diablo 4 erreichen, wobei ihr ab Stufe 50 keine neuen Skillpunkte mehr durch Level erhaltet. Das Leveln soll 180 Stunden dauern.

Im „Endgame“ verbessert ihr euch mit dem Grind nach immer besserer Ausrüstung und dem Bauen von einem perfekten Build für eure Klasse.

Diablo 4 zeigt jetzt endlich das Endgame und eine besondere Loot-Mechanik.

Was sind das für „langweilige“ Inhalte? Im neusten Video sprechen die Entwickler von mehreren Features, die euren Charakter mit neuer Beute versehen können. 3 davon klingen aber sehr ähnlich wie Features, die es schon in World of Warcraft gab:

Höllenfluten: Bestimmte Gebiete werden von Dämonen angegriffen, Gegner dort verstärkt. Ihr erhaltet eine besondere Währung, die ihr gegen Loot eintauschen könnt. Exakt so funktionieren die Elementarstürme in WoW Dragonflight.

Flüstern der Toten: Ein Baum gibt euch Quests und Aufträge, die ihr für Belohnungen erledigen sollt, vermutlich auf täglicher oder wöchentlicher Basis. „Dailies“ sind ein Bestandteil vieler MMO-Endgames und oft repetitiv.

Felder des Hasses: In bestimmten PvP-Gebieten könnt ihr andere Spieler bekämpfen und Blutsplitter sammeln. Reinigt ihr diese, könnt ihr sie in der Stadt gegen Kosmetika eintauschen, seid dabei aber gut sichtbar. Ähnlich funktionieren wöchentliche PvP-Quests und die Attentäter-Mechanik in Dragonflight.

Diese Features sind zwar zumindest in WoW oft recht gut besucht, vor allem aber deswegen, weil jeder teilnehmen kann. Hier gibt es für verhältnismäßig wenig Aufwand guten Loot, aber aufregend oder abwechslungsreich ist das nicht.

Diablo 4 hat noch weitere MMO-Aspekte, wie etwa Weltbosse. In unserem Hub findet ihr alle Infos zu Diablo 4, das VIdeo mit den Endgame-Inhalten seht ihr hier:

Diablo 4 übernimmt auch die guten Ideen von WoW

Ist alles langweilig? Zumindest eines der vorgestellten Features klingt recht spannend, wenigstens für mich als absoluten Core-Gamer. Die „Nightmare Dungeons“ machen die weit über 100 Dungeons aus Diablo 4 schwerer.

Dazu müsst ihr Siegel einsetzen, die den Dungeon in einen Alptraum-Dungeon mit „Affixen“ verwandeln, also schwerer machen und neue Mechaniken einbringen. Genau so funktionieren auch Mythic+-Dungeons in WoW, die sich großer Beliebtheit erfreuen.

Wie genau diese Features in Diablo 4 umgesetzt werden und ob sie sich ähnlich schnell abnutzen wie in WoW, werden wir erst zum Release im Juni sehen. Vermutlich wird aber der stumpfe „Grind“, wie er schon aus frühen Diablo-Teilen bekannt ist, immer eine Alternative sein.

Dass Diablo 4 zusätzlich MMO-Elemente ins Spiel bringt, ist wenig verwunderlich. Obwohl das Spiel sich gegen die Bezeichnung wehrt, ist der Weg zum MMO der einzig richtige Schritt:

Nach der Beta ist klar: Diablo 4 muss ein MMO werden