Unwissende fürchten, dass Diablo 4 zu sehr wie ein MMO wird – Halten das absurderweise für eine schlechte Idee

Seit der Ankündigung von Diablo 4 ist klar, dass das Spiel mehr MMO-Elemente erhalten wird als die anderen Haupt-Ableger der Reihe. Besonders Fans der ersten beiden Teile fürchten deswegen um „ihre“ Spielerfahrung. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus sieht das ganz anders: MMO-Elemente machen Diablo nur besser.

Diablo 4 wird ein MMO, auch wenn Blizzard selbst das Gegenteil behauptet. Es hat zu viele Elemente, die an MMORPGs wie Lost Ark erinnern und Features, die ganz klar auf MMOs abzielen.

Überall in den Städten sind Spieler zu sehen, in der offenen Welt trifft man andere Helden und die riesigen Weltbosse müssen sogar mit Fremden getötet werden. Außer, man heißt Wudijo und macht einfach selbst Schaden für 12.

Seit all das bekannt ist und in der Beta immer offensichtlicher wurde, gibt es haufenweise Diskussionen darüber, ob solche MMO-Elemente nun gut oder schlecht sind. Es gibt Kritiker, die sich absolut gegen ein Mehrspieler-Diablo sträuben.

Ich kann durchaus verstehen, wenn man als Diablo-Fan einfach nur eine neue Version der alten Spiele haben will. Aber dann ist Diablo 4 schlicht nicht das ARPG, das diese Fans suchen. Blizzard braucht diese Features im Spiel.

Diablo 4 hat sogar Crossplay für alle Plattformen. Wie der Multiplayer funktioniert, erklären wir hier:

„Der MMO-Müll killt es für mich“

Die Kritik kommt seit der Open Beta seltener, ist aber noch immer da und teilweise deutlich heftiger als zuvor. Ein Nutzer auf Reddit etwa sagt, dass selbst technische Probleme und die Warteschlangen vernachlässigbar seien, die MMO-Elemente seien der Störfaktor.

Wenn „Fannybaws69“ oder „dildoswaggins“ durchs Bild rennen und die gleiche Quest machen oder zusammen mit dem Nutzer an der Truhe stünden, wäre das nervig. Es passe nicht zu Diablo. Solche Threads tauchen häufig auf.

Auch GameStar-Kollege Fabiano Uslenghi sagt, dass Diablo 4 keine Shared World brauche. Viele Leser der GameStar stimmen Fabiano zu, ohne MMO-Elemente sei Diablo 4 besser.

Ich muss zugeben, dass bestimmte Elemente mich auch stören, oder stören würden. Bescheuerte Spieler-Namen passen nicht in die Welt und die absurden Titel aus Diablo 4 sind nicht ideal. Aber ehrlich: selbst, wenn man die Leute trifft, sind sie schnell wieder aus dem Bild oder die Namen werden von Gegner-Horden überdeckt.

Darum vertrete ich eine ganz andere Position. Die Shared World und MMO-Elemente retten Diablo 4. Sie sorgen für eine Zukunft des Spiels und erschaffen mehr Möglichkeiten, als vorher je denkbar waren.

Das größere Problem von Diablo 4 ist nach der Beta eher die große Unbekannte: Was ist das Endgame? Die Einschätzung der MeinMMO-Redaktion findet ihr hier:

MMO-Features führen zu mehr Diablo-Feeling

Das Endgame von Diablo 4 wird sich größtenteils in Dungeons abspielen. Events in der offenen Welt und die Weltbosse werden vermutlich wichtige Quellen für Legendarys, aber nach aktuellem Stand sind Dungeons der Farm-Spot.

Hier ist man sowieso alleine oder mit der Gruppe unterwegs. Und genau hier ist der Punkt, an dem Diablo als MMO besser wird. Schon in der Beta waren einige Klassen scheinbar schwächer. Das liegt aber nur daran, dass sie andere Rollen erfüllen können.

Gerade Druiden haben in Diablo 4 die Möglichkeit, zum Unterstützer, Tank oder gewissermaßen zum Heiler zu werden. Eine Art Rollenverteilung gab es schon früher, aber noch nie so ausgeprägt. Selbst ohne Gruppe hat in Diablo 4 jeder die Möglichkeit, so zu spielen, wie er will und findet in der Stadt Mitspieler für den härtesten Content. Ohne MMO-Features wäre das nicht möglich.

Das ist der für mich wichtigste Punkt. Ich liebe es, Klassen auch mal außerhalb ihrer „Max DPS“-Builds zu spielen, verrückte Sachen auszuprobieren. Wenn gerade keine Freunde online sind, kann ich mir zufällig fremde Leute schnappen und den Build ausprobieren.

MMO-Elemente sind gut, wenn sie richtig eingesetzt werden

Natürlich muss alles in Maßen genossen werden, auch MMO-Features. Selbst Charaktere müssen irgendwie in die Welt passen, weswegen ich begrüße, dass Blizzard uns etwa nicht völlig bescheuerte Charaktere lässt. Immersion ist auch für ein MMO wichtig und auf die Freiheit einzelner Clowns kann dabei nicht geachtet werden.

Für mich ist die Shared World trotzdem notwendig, damit Diablo 4 überhaupt überlebt. Sie sorgt für eine belebte Community, die miteinander interagiert und so langfristig spielt. Freundschaften halten einen im Spiel. Darüber haben in einem Talk auf YouTube auch schon unsere Chefredakteurin Leya Jankwoski, GameStar-Podcast-Chef Michael Graf und Diablo-Experte Jessirocks gesprochen (ab Minute 32).

Reine Singleplayer-Spiele haben durchaus noch eine Zukunft, aber werden niemals so groß wie MMOs. Und Blizzard braucht im Moment dringend einen Sieg.

Solo-Fans haben nun den zweiten Schlag in Folge hinnehmen müssen mit Diablo Immortal und Diablo 4. Aber Diablo 4 muss ein Erfolg werden, wenn ihr in Zukunft gute Spiele haben wollt:

Was Diablo 4 für das Schicksal aller Hack’n’Slays bedeutet