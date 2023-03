Diablo 4 verbietet es euch, absolut bescheuerte Helden zu erstellen – Und das ist gut so

In Diablo 4 könnt ihr endlich selbst entscheiden, wie euer Held aussieht. Aber Blizzard hat bestimmt, dass ihr dabei nicht vollständige Freiheit habt. Einige Spieler stört das. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus findet das aber genau richtig.

Nach dem Start der Open Beta von Diablo 4 habe ich sicherlich 20 Minuten damit verbracht, meinen Charakter zu erstellen. Ich liebe es, mir alle Details so zusammenzustellen, dass mein Held mir gefällt. Dafür spiele ich MMOs.

In Diablo 4 gibt es etliche Optionen für die Anpassung und jede Klasse kommt an sich schon mit einem ganz anderen Aussehen daher. Jetzt gibt es aber Leute, die hier meckern.

Hier sieht der Totenbeschwörer zu dürr aus, da ist der Barbar zu sehr ein Schrank und Druiden sind sowieso mal viel zu dick. Alle möglichen Beschwerden waren vor allem in den ersten Stunden auf Reddit und Co. zu finden.

Die Leute wollten Slider haben, mehr Details einstellen und bestimmen, wie sie aussehen. Genau das verbietet Diablo 4 aber – und aus gutem Grund.

Wie die Charakter-Erstellung aussieht, könnt ihr hier im Video sehen:

Völlig abgedrehte Dark-Souls-Charaktere passen nicht zu Diablo

Indem Blizzard einschränkt, was genau wir anpassen dürfen, geben sie zugleich eine Richtlinie für das Aussehen vor. Heißt: Niemand kann so aussehen, als würde er einfach absolut nicht in die Welt passen.

Und genau das ist elementar wichtig für ein MMO, auch wenn Diablo 4 behauptet, es wäre keins. Es gibt eine Shared World, die ich, nebenbei bemerkt, ausgezeichnet finde, und es laufen regelmäßig andere Spieler durch den Screen.

Schon die irren Titel von Diablo 4 können die Immersion stören, da muss ich nicht auch noch irgendjemanden haben, der alle Regler auf Maximum stellt, um möglichst dämlich auszusehen.

Ein Spiel, in dem das gerne gemacht wird, ist Dark Souls. Egal, in welchem Teil: irgendjemand sieht immer so bescheuert aus, wie es geht. Und da habe ich immer offline gespielt, weil ich keine Lust hatte, dass Sir Piggles (via Reddit) in meine Welt kommt, sich als Stuhl tarnt, mir eins überbrät und dann auf meiner Leiche dabt.

Ich mag die Shared World, aber die Charaktere dort sollten auch passen. Sonst ist die schöne, düstere Atmosphäre von Diablo einfach für die Katz.

Der größte Teil des Aussehens läuft später sowieso über Transmogrifikation:

Ein paar mehr Optionen wären cool, aber ich bin zufrieden

Zugegeben, die Einschränkungen sind etwas sehr groß. Vier Gesichter, ein paar Frisuren und immer die gleichen Haarfarben sind auf Dauer eintönig. Und zumindest ein wenig Kontrolle über die Körperform hätte ich schon gerne.

Selbst als korpulenter Kerl sind mir Druiden auch ein wenig zu dick, auch wenn genau das anderen Spielern gefällt. Zumindest 3 Körperformen für schlank, medium und kräftig, fände ich schon cool. Wirklich brauchen würde ich das aber nicht.

Mehr zum Thema Spielerin bricht in Tränen aus, weil ihr Charakter in Diablo 4 genau so aussieht wie sie: „Ich danke euch“ von Benedict Grothaus

Ohnehin trage ich ja die meiste Zeit Rüstung oder laufe als Werwolf oder Bär durch die Gegend. Und es gibt wirklich schicke Rüstung und Transmogs, zumal auch noch der Shop mit neuen Skins kommt. Da werde ich mich sicherlich austoben.

Wichtiger finde ich, dass in UNSERER Welt niemand rumläuft, der aussieht wie zu oft auf „zufällig“ geklickt. Auch wenn ich ein wenig fürchte, dass sogar mit dem Transmog irgendjemand relativ schnell die besten „Clown-Skins“ finden wird …

Trotzdem: danke, Blizzard, dass ihr uns Freiheiten gebt, aber nicht zu viele davon. Der Weg ist genau richtig. Hier hat sich Diablo 4 nur genau die richtigen Dinge von Diablo Immortal übernommen:

Ich will, dass Diablo 4 so wird wie Diablo Immortal