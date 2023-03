Transmog in Diablo 4: So passt ihr Farbe und Aussehen eurer Ausrüstung an

In Diablo 4 könnt ihr euer Aussehen verändern und immer gut aussehen. MeinMMO erklärt, was ihr zum Transmog-System wissen müsst und wie ihr an neue Vorlagen kommt.

Was kann ich verändern? Ihr stellt das Aussehen eures Charakters bei der Erschaffung ein, aber Ausrüstung und sogar Farben könnt ihr im Anschluss noch anpassen. Im Spiel selbst verändert ihr dabei den Stil eurer Rüstung sowie auch den Farbton.

Welche Rüstung ihr tragt, ist egal. Das Aussehen kann sich aus allen gesammelten Vorlagen frei zusammengestellt werden. Allerdings sind die Rüstungsteile dabei auf eure Klasse beschränkt. Transmogrifikation ist kostenlos, ihr müsst kein Gold ausgeben.

Wie kann ich mein Aussehen verändern? In den Hauptstädten findet ihr eine Kommode. In Kyovashad steht diese in eurem Zimmer im Gasthaus direkt neben eurer persönlichen Truhe.

Interagiert mit der Kommode und sucht das Rüstungsteil aus, das ihr verändern möchtet. Wählt ein neues Aussehen und stellt euch ein Transmog zusammen. Mit den Farben am unteren Rand könnt ihr den Farbton ändern, entweder für einzelne Teile oder für das ganze Set.

Habt ihr ein Set erstellt, das euch gefällt, könnt ihr es abspeichern und immer wieder direkt abrufen. Zusätzliche Set-Slots könnt ihr für Gold kaufen. Wie das alles aussieht, zeigen wir euch im Video:

Transmog in Diablo 4: Vorlagen und Skins

Wie lerne ich Vorlagen? Durch das Sammeln und Zerlegen von Ausrüstung lernt ihr deren Vorlagen. Das funktioniert mit den meisten regulären Gegenständen als auch mit Legendarys. Welches Aussehen ihr bekommt, hängt dabei vom Gebiet ab, in dem ihr Ausrüstung erhaltet:

Zersplitterte Gipfel: ein felsiges Schneegebirge

Scosglen: wilde Wälder und ein wichtiges Gebiet für Druiden

Kehjistan: Ruinen vieler Kriege und dämonischer Invasionen

Hawezar: ein kränklicher Sumpf

Verdorrte Steppen: wie der Name sagt, ein karges Steppengebiet

Hölle: die Heimat der Dämonen, wann und wie wir hier ankommen, ist noch nicht bekannt

Ausrüstung kann von den Werten her vollkommen identisch sein, unterscheidet sich aber im Aussehen, wenn sie in verschiedenen Gebieten droppt. Besucht ihr den Schmied und zerlegt dort ein Teil, schaltet ihr dessen Aussehen frei.

Welche Skins gibt es? Neben den Vorlagen aus dem Spiel wird es in Diablo 4 einen Shop und einen Battle Pass geben, in denen ihr Kosmetika kaufen und freischalten könnt. Diese werden vermutlich mindestens jede Season rotiert.

Welche Skins es hier gibt, wissen wir noch nicht. Es ist aber niemand verpflichtet, Geld auszugeben, betonte Blizzard im Vorfeld. Die Gegenstände sind rein kosmetisch und das, was wir bisher in der Beta gesehen haben, sieht bereits vielversprechend aus.

Habt ihr schon ein Lieblings-Set? Wie steht ihr zum Transmog, werdet ihr viel Zeit an der Kommode verbringen? Schreibt uns einen Kommentar!

Übrigens sehen nicht nur Spieler in Diablo 4 besonders schick aus:

Die Gegner in Diablo 4 sind so detailreich, Spieler können gar nicht wegschauen – Glotzen lieber als zu kämpfen