Blizzard möchte nicht, dass sich Diablo 4 wie ein MMO anfühlt – Verspricht OP-Builds und sagt: „Jeder ist eine Art Damage Dealer“

Blizzard erklärt, was Diablo 4 von einem MMO unterscheidet und sagt, es gehe um übermächtige Builds und jeder sei eine Art Damage Dealer.

Eine der größten Diskussionen rund um Diablo 4 betrifft die sogenannte Shared World. Diese verleiht dem Action-RPG den Hauch eines MMOs, da ihr in der Welt von Diablo 4 ständig auf andere Spieler treffen und die Shared World nicht abschalten könnt. Außerdem ist es nicht möglich, offline zu spielen und bestimmte Inhalte sind Solo nur bedingt möglich.

Das gefällt nicht jedem Diablo-Fan. Ein Teil der Community möchte lieber alleine Sanctuario erkunden und nicht das Spielgefühl von anderen Spielern beeinflussen lassen. Auch der Online-Zwang ist ein Streitpunkt. Ebenso möchte man als Solo-Spieler bei Events und Bossen nicht auf andere Spieler angewiesen sein.

In einem Interview mit dem Online-Magazin PC Gamer ging Blizzard nun auf die Thematik ein und erklärt, was Diablo 4 von einem MMO unterscheidet.

Falls ihr bis zum Release von Diablo 4 noch nach Alternativen sucht, stellen wir euch 5 Spiele im Video vor, die nicht Path of Exile sind:

Ein Spiel zum Monster schlachten und Loot sammeln

Wie unterscheidet sich Diablo 4 laut Blizzard von einem MMO? In dem Interview betont Associate Game Director Joe Piepiora von Blizzard, dass Diablo 4 zuerst ein Action-RPG sei und fügt an: „Es ist ein Spiel, in dem man durch Dungeons streift, Monster schlachtet und Loot sammelt.“

Das hört sich zwar nach einem MMO an, solle sich aber laut Piepiora anders spielen. So gehe es in Diablo 4 nicht darum, verschiedene Synergien zwischen den Spielern zu kreieren, die beispielsweise eine gewisse Anzahl von Tanks und Healern in ihrer Gruppe brauchen, um ein Event zu bestehen oder einen Boss zu erledigen.

Stattdessen gehe es darum, übermächtige Builds zu erschaffen und möglichst viel Schaden zu verursachen. Jeder sei eine Art Damage Dealer.

In Diablo ist jeder eine Art Damage Dealer. Die Fantasie, ein Diablo-Spiel zu spielen, besteht in vielen Fällen darin, wirklich overpowerte Builds zu erstellen und einfach irgendwann die Bildschirme voller Monster zu sprengen und diese Art von Erfahrung zu haben. Associate Game Director Joe Piepiora (Blizzard) via PC Gamer

Auch wenn die Shared World von Diablo 4 sowie die Online-Funktionen durchaus kontrovers von der Diablo-Community betrachtet werden, gibt es auch Spieler, die das Prinzip positiv betrachten.

Einer von ihnen ist MeinMMO-Redakteur und Diablo-Experte Benedict Grothaus. Dieser findet, die Shared World ist das, was Diablo 4 dringend brauche.

Das kontroverseste Feature von Diablo 4 ist das beste, was dem Spiel passieren kann