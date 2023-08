No Man’s Sky ist ein kooperatives Weltraum-Survival-Spiel, welches bereits seit sieben Jahren viele Spieler begeistert und immer wieder mit kostenlosen Updates überzeugt. Mit Echoes liefert euch Hello Games das größte Update bis jetzt, mit frischen Spieleinhalten und Mechaniken.

Was ist No Man’s Sky? In diesem Sci-Fi-Spiel dreht sich alles um die Erkundung und das Überleben in einem unendlichen und in Echtzeit generiertem Universum.

No Man’s Sky lässt euch zu jedem Planeten fliegen, den ihr bei eurer Erkundung des Weltalls entdeckt. Jeder Planet steckt voller Leben und ist direkt und ohne Ladebildschirm anzufliegen. Dies sorgt dafür, dass ihr besonders gut in der Welt von No Man’s Sky versinken könnt.

Was bringt das Update? Echoes ist das Update 4.4 für No Man’s Sky und bringt euch das erste neue Alien-Volk seit Launch des Spiels. Die Autophage sind eine mechanische Zivilisation, für die ihr Missionen erledigen müsst. Außerdem nehmt ihr an ihren Ritualen teil und schaltet so stetig neue Teile frei, mit denen ihr einen eigenen Avatar zusammenbasteln könnt.

Neben der Einführung des neuen Volkes verspricht das Update auch verbesserte Weltraumkämpfe. Eure Transportschiffe müsst ihr nun vor den Angriffen der Weltraumpiraten schützen und dabei erst einmal die Kreuzer schwächen, indem ihr die Schildgeneratoren abschaltet. Danach können die Leviathane des Alls in die Luft gejagt werden.

Zusätzlich zu den inhaltlichen Erweiterungen wurde auch die Rendering-Qualität, Leistung und Stabilität des Spiels verbessert. Die Version der Nintendo Switch verbessert sich durch neues Antialiasing.

Vor allem aber sind die PSVR2-Nutzer über die Entwicklung seit der schlechten Einführung dieser Option begeistert. In den Kommentaren via YouTube drücken die Spieler darüber ihre Begeisterung aus:

JuanAntonioPascual sagt: „[…]Jetzt ist das Spiel eines des schärfsten für PSVR2 … Probiert es aus!“

creezy9576 ist zufrieden: „[…] Ich war nicht sehr glücklich mit dem PSVR2 Support, aber ich habe geglaubt, dass ihr es mit der Zeit verbessert. Ich wurde nicht enttäuscht! […]“

ppeau findet: „Das Update für PSVR2 ist beeindruckend. Wie Tag und Nacht.“

Das Spiel nutzt jetzt Foveated Rendering, welches das Auge des Spielers trackt, um bestimmte Bereiche schärfer dazustellen. Dadurch werden Ressourcen gespart, welche für die Leistung genutzt werden können.

Wenn ihr wissen wollt, warum No Man’s Sky sich lohnt, schaut hier vorbei:

