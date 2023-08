Armored Core 6: Liste aller Hidden Parts und wie ihr sie findet 

In Armored Core 6 könnt ihr auf euren Missionen besondere Hidden Parts, also versteckte Teile finden, um euren Mech weiter auszubauen. Diese sind jedoch so gut versteckt, dass ihr sie nicht so leicht finden könnt. Wir zeigen euch in unserer Liste alle Fundorte.

Was sind Hidden Parts? In Armored Core 6 könnt ihr einen Mech nach euren Wünschen ausbauen. Waffen und andere Aggregate lassen sich nach Belieben austauschen, damit eure Maschine zu eurem Spielstil passt. Es gibt aber neben den kaufbaren Verbesserungen auch Items, die ihr an versteckten Orten in Kisten finden könnt – die Hidden Parts oder versteckte Teile.

Sie sind nicht leicht zu finden und erfordern von euch, Areale genauer unter die Lupe zu nehmen. Diese Items sind stark und lohnen sich für das eine oder andere Setup.

Wie viele versteckte Teile gibt es? Bislang wurden 17 versteckte Teile entdeckt, die ihr in verschiedenen Akten finden könnt. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den einzelnen Locations springen, in denen eine Wegbeschreibung und die damit zusammenhängende Mission aufgelistet wird.

Alle Hidden Parts in AKT 2

HC-3000: WRECKER Head

Welche Mission? „Raster 086“ infiltrieren

Fundort: Erreicht das Missionsziel, indem ihr das „Zentrum von Raster 086’s niederen Ebenen erreichen“ sollt. Vor euch sollte sich ein klaffendes Loch befinden, in das ihr hinunterspringen müsst. Besiegt die Mechs in eurer Nähe und dreht euch um 180°. Die Kiste befindet sich versteckt auf der rechten hinteren Seite des Raumes in einer Nische.

HC-3000: WRECKER Core

Welche Mission? „Raster 086“ infiltrieren

Fundort: Wenn ihr „Raster 086“ infiltriert, erreicht ihr irgendwann einen Raum mit einem riesigen Schmelzofen. Geht an diesem vorbei zu einem anderen Raum. Springt nun hinunter auf die unterste Ebene des Raums, in dem sich zwei Feinde befinden. Besiegt sie und öffnet die Truhe.

HC-3000: WRECKER Arms

Welche Mission? „Raster 086“ infiltrieren

Fundort: Sucht den Raum mit dem Schmelzofen. Rechts vom Schmelzofen befindet sich ein leeres Rohr, in das ihr hineinkriechen könnt. Geht den Weg entlang und sucht erneut ein großes Loch, in das ihr euch fallen lassen könnt. Habt ihr den Boden erreicht, befindet sich die Kiste direkt geradeaus von euch.

HC-3000: WRECKER Legs

Welche Mission? „Raster 086“ infiltrieren

Fundort: Habt ihr beide Kisten in der Nähe des Schmelzofens geöffnet, müsst ihr zur Tür marschieren, die als eurer nächster Wegpunkt markiert ist. Diese Tür öffnet das letzte offene Areal in der Mission. Ihr werdet vor euch in der Luft ein Gebäude und ein Gondelsystem entdecken. Fliegt jetzt mit eurem Mech an dem Gebäude vorbei, bis ihr einen Kran entdeckt habt.

Am Kran angekommen, nehmt ihr noch einmal Schub und fliegt über diese auf ein Schienensystem. Ihr werdet wissen, ob ihr richtig seid, wenn ihr auf zwei feindliche Mechs stoßen werdet. Habt ihr diese besiegt, findet ihr vor euch die letzte Kiste aus Akt 2.

Hier geht es zu den Hidden Parts von Akt 3