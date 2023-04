Macher von Elden Ring liefern Fans diesen Sommer eine heißersehnte Fortsetzung – „Nach 11 Jahren bekommen wir endlich mehr“

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Für welche Plattformen erscheint Armored Core VI: Fires of Rubicon ? Das Spiel wird für die Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie PC erscheinen.

Wann erscheint Armored Core VI: Fires of Rubicon? Noch im Sommer dieses Jahres soll das neue Spiel von From Software erscheinen. Am 25. August 2023 kommt die Fortsetzung der Mecha-Reihe.

Mit Armored Core VI: Fires of Rubicon kommt ein neuer Teil der Mech-Reihe von Entwicklerstudio From Software. Dieses hatte zuletzt mit dem RPG Elden Ring große Erfolge gefeiert. Die Fans freuen sich über die Fortsetzung, die noch diesen Sommer erscheinen soll.

