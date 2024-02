Elden Ring DLC: Shadow of the Erdtree bringt düsteres Gebiet, neue Bosse und Rüstungen – Release im Juni

Elden Ring hatte heute seine Premiere für seinen ersten Gameplay-Trailer vom kommenden DLC „Shadow of the Erdtree“. Wir waren live dabei und berichten euch von den wichtigsten Dingen, die man im Trailer sehen konnte.

Was zeigt der Trailer? Der neue Gameplay-Trailer vom kommenden DLC „Shadow of the Erdtree“ zeigt ein neues Gebiet, indem die Spieler bald reisen dürfen. Es handelt sich dabei um eine andere Dimension in der Miquella, einer der mächtigsten Götter von Elden Ring sein Unwesen treibt. Eure Aufgabe ist es, in diese Dimension zu reisen und herauszufinden, welchen Plan der junge Gott verfolgt.

Anspruchsvolle Bosse und neue Items erwarten euch

Was gibt es im DLC zu sehen? Im kommenden DLC dürft ihr in eine neue Dimension von Elden Ring reisen. Das neue Gebiet ähnelt stark an Limgrave, besitzt jedoch einen düsteren Touch. Neben vielen Ausschnitten aus weiteren Zwischengebieten wie einem Schloss und einem vermoderten Wald gibt es auch Bilder von Rüstungen.

Der Wald Das Schloss

Insgesamt haben wir vier neue Rüstungen im Trailer erkennen können. Darunter eine aus Stein gemeisterte und eine Rüstung mit einer auffälligen Gesichtsmaske und einer Mähne.

Eine neue Rüstung mit komischer Maske Ähnlich wie die Rüstung von Havel aus Dark Souls 1

Doch was wäre ein DLC ohne neue Bosse? Im Trailer gibt es genügende Monster zu sehen, die Spieler bald vernichten können. Von untoten Wesen bis hin zu abstrakten Gestalten ist alles dabei. Zum Ende hin wird jedoch ein menschenähnlicher Boss gezeigt, der vermutlich Miquella darstellen soll. Er besitzt Ähnlichkeiten mit Malenia, seiner Schwester und hat dieselben roten Haare wie sie.

Wann wird das DLC „Shadow of the Erdtree“ veröffentlicht? Der DLC soll am 21. Juni 2024 veröffentlicht werden und kann jetzt schon vorbestellt werden. Wer vorbestellt, erhält das besondere Emote „Ring von Miquella“ obendrauf.

Was haltet ihr vom Trailer? Seid ihr jetzt schon gespannt auf das kommende DLC und welche Rüstung werdet ihr euch sofort schnappen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

