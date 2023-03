Elden Ring kriegt einen neuen DLC, verrät aber wenig – Wir haben da eine Idee

Elden Ring hat plötzlich ein Teaser zu einem kommenden DLC veröffentlicht. Das Team arbeitet daran, eine brandneue Erweiterung fertigzustellen. Während der Teaser nun wenig darüber erzählt, was tatsächlich im DLC passieren wird, haben wir schon eine Idee, was ihr erwarten könnt.

Was wurde für Elden Ring bekannt gegeben? Am 28. Februar 2023 hat From Software in einem Twitter-Post ein Bild bezüglich Elden Ring gepostet. In diesem kündigte das Studio an, es arbeite an einem DLC für Elden Ring und dieses läuft unter dem Namen “Schatten des Erdenbaums”. Das Team jedoch hat weder einen Release-Zeitraum noch nähere Infos bezüglich dem DLC angekündigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Während From Software die Spieler bislang im Dunklen tappen lässt, verrät das Bild der Entwickler schon einiges über das kommende DLC. Wir zeigen euch, was euch erwarten könnte.

Teaser zu Elden Ring zeigt mehr als ihr denkt

Was zeigt das Bild zum DLC? From Software hat zu seiner Ankündigung ein Bild mit dem Titel des DLCs veröffentlicht. Dieses Bild nimmt, wie auch vorige Teaser zu Elden Ring, Bezug auf die kommenden Inhalte.

Im Bild ist ein Kind mit langen blonden Haaren zu sehen, das auf dem Reittier Torrent sitzt. Das Kind befindet sich inmitten eines Getreidefeldes, welches mit vielen geisterhaften Gräbern bespickt ist. Zusätzlich lässt sich in der Ferne ein toter Erdenbaum erkennen, der langsam zerfällt, doch trotz seines Zustandes besitzt er immer noch die göttliche Kraft der Goldenen Ordnung.

Kennt man sich jetzt in der Lore von Elden Ring aus, so weiß man, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bei dem Kind um Miquella handelt. Miquella ist einer der Empyrean der mit dem Fluch belegt wurde, nie zu altern. Er ist der Zwillingsbruder von Malenia und hat versucht, durch den Haligbaum seinen Fluch aufzuheben.

Miquella in den Armen von Mohg (via fextralife.com) Das Kind auf Torrent

Viele Spieler haben nach Mohgs Entführung darauf gehofft, dass Miquella trotz dessen einen Auftritt in Elden Ring erhält, denn dieser ist laut Malenia einer der furchteinflößendsten Empyreans, die es gibt.

Es ist also gut möglich, dass From Software die Story hinter Miquella mit dem neuen DLC auflösen möchte. Vor allem weil man, nachdem der Bosskampf mit Mohg vorbei ist, das Kokon von Miquella bereits anschauen konnte.

Wir gehen deshalb davon aus, dass Spieler in den Traum oder Schlaf von Miquella hineingezogen werden, um den schlummernden Empyrean zu wecken oder ihm zu helfen.

Wann könnte das DLC erscheinen? Der Schatten des Erdenbaums hat noch kein Releasedatum, es ist jedoch bekannt das From Software für seine DLCs maximal ein halbes oder sogar ein Jahr braucht um diese zu entwickeln. Es handelt sich hierbei jedoch nur um eine Ankündigung, dass die Entwickler am DLC arbeiten. Fertig könnte es also noch lange nicht sein.

Wir gehen davon aus, da Elden Ring ein komplexeres, nicht lineares Spiel ist, dass das DLC erst Ende 2023 oder Anfang 2024 veröffentlicht werden könnte. Sollten weitere Infos bezüglich des DLCs erscheinen, werden wir euch natürlich davon berichten.

Was meint ihr zum DLC? Glaubt ihr wie wir, Miquella rückt endlich ins Rampenlicht und wird genauer durchleuchtet? Lasst es uns gerne eure Theorien in den Kommentaren erfahren!

Spieler in Elden Ring verzweifelt 6 Monate an einem wichtigen Boss, wegen eines kleinen Fehlers