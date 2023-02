In Elden Ring gibt es ein geheimes Ende – Und das haben mehr Spieler erreicht als das normale Ende

In Elden Ring existieren viele Spiel-Enden, die Fans im Laufe eines Durchganges beeinflussen und ansteuern können. Eines gilt jedoch als sehr kompliziert und trotzdem ist laut Statistik das Ende, welches von den meisten Spielern errungen wurde.

Welches Ende war das Beliebteste in Elden Ring? In Elden Ring existieren insgesamt 6 Enden, von denen 3 an Trophäen oder Errungenschaften gebunden sind. Diese lauten:

Eldenfürst – Das normale Ende

Zeitalter der Sterne – Ein alternatives Ende voller Magie

Herr der Rasenden Flamme – Ein chaotisches Ende

Während nun viele Spieler glauben, dass das normale Ende der Sieger im Rennen sei, der irrt sich. Das Zeitalter der Sterne und somit eines der komplizierteren und aufwändigeren Enden hat gewonnen und genießt die meisten Abschlüsse. Das hat jedoch einen guten Grund.

Kompliziertestes Ende in Elden Ring hat viele Spieler geködert

Was macht Rannis Ende so besonders? In den Statistiken von Steam und PlayStation ist das Ende von Ranni das, welches von den meisten Spielern erreicht wurde:

Auf Steam sind es 26,0 % aller Spieler

Auf der PlayStation sind es 23,7 % aller Spieler

Das ist jedoch nicht verwunderlich, denn die Quest von Ranni ist nicht nur spannend, sondern von allen anderen Enden auch lohnenswert. Sie bietet viele Rüstungen, Waffen, Einblicke in die Story sowie ein richtig atmosphärisches Ende.

Ranni ist die Hauptfigur in der Quest

Das normale Ende reiht sich hingegen mit 18,9 % (auf PlayStation) und 19,3 % (auf Steam) auf Platz 2. Der 3. Platz ist das Ende “Herr der Rasenden Flamme” und besitzt nur 13,8 % (auf PlayStation) und 13,2 % (auf Steam).

Das faszinierenden daran ist, dass obwohl die Quest von Ranni so kompliziert und verwinkelt ist, diese dennoch von den Spielern bevorzugt wurde. Mehrheitlich startet man in Souls-Games von FromSoftware ohne Vorkenntnisse ins Spiel und kommt dann irgendwann ans Ende.

Die Statistiken zeigen somit, dass viele Spieler sich hingesetzt und darauf hingearbeitet haben, das Zeitalter der Sterne zu aktivieren, bevor sie das Ende durchlaufen.

Wie funktionieren die Enden in FromSoftware-Games? Die Enden in Souls-Games von FromSoftware sind unterschiedlich. Das normale Ende lässt sich ohne jegliche Anstrengung von ganz alleine aktivieren. Geheime Enden jedoch erfordern eine große Vorarbeit wie das Sammeln eines bestimmten Items, das nur von einem bestimmten NPC hergegeben wird, wenn man einen bestimmten Boss erledigt hat.

Diese Vorarbeit ist mit viel Aufwand verbunden und erfordert Vorwissen, wie man in diesen Quests weiterkommt, denn in der Welt von Dark Souls oder Elden Ring gibt es kein Quest-Tagebuch. Ihr habt nur die Dialoge und Item-Beschreibungen der NPCs denen ihr auf eurer Reise begegnet.

Nun zu euch, wie findet ihr es das Rannis Ende das beliebteste ist? Habt ihr dieses Ende auch angesteuert und erlebt oder seid ihr lieber beim Standard-Ende geblieben? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

