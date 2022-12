Typ crasht Dankesrede von Elden Ring bei den Game Awards – Nominiert Bill Clinton, wird verhaftet, verwirrt das Internet

Viele Zuschauer der Game Awards dürften sich dieselben Fragen gestellt haben: Wer war der Typ, der sich mit den Entwicklern von From Software auf die Bühne geschlichen hat und was wollte er mit seiner wirren Ansprache ausdrücken?

Was ist bei den Game Awards passiert? Zum Ende der Game Awards, als die Entwickler vom Studio hinter Elden Ring, From Software, ihren Preis für das „Game of the Year“ entgegennahmen, schlich sich eine weitere Person, die nicht zum Studio gehörte, mit auf die Bühne.

Nachdem Game Director Hidetaka Miyazaki seine Dankesrede beendet hatte, begab sich der junge Mann zum Mikrofon und überraschte sowohl die Preisträger als auch das Publikum. Dabei war die Preisverleihung eigentlich vorbei, es lief sogar schon die Musik, die Preisträger normalerweise dazu verleiten soll, die Bühne zu verlassen.

Was hat die Person gesagt? Einmal am Mikrofon nutze der junge Mann die Aufmerksamkeit und Überraschung der umstehenden Personen, um seine Nachricht loszuwerden. Anschließend wurde er von Sicherheitskräften aus dem Saal gebracht.

You know, real quick, I want to thank everybody and say that I think I want to nominate this award to my reformed orthodox rabbi Bill Clinton. Thank you everybody. Wisst ihr, um mich kurzzufassen, ich möchte allen Leuten danken und möchte sagen, dass ich diesen Preis für meinen reformierten orthodoxen Rabbi Bill Clinton nominiere. Vielen Dank an alle.

Wenn ihr sehen wollt, wie sich die Szene abgespielt hat, haben wir euch hier einen Twitter-Beitrag des Users @matenevenoff verlinkt. Bei der Person Matan Even soll es sich auch um denjenigen handeln, der die Game Awards gecrasht hat. Seine Identität ist allerdings noch nicht zweifelsfrei geklärt.

Was ist über die Person bekannt? Bereits kurze Zeit nach dem Vorfall fingen die Zuschauer an zu spekulieren, wer da gerade die Show gestohlen hat und was es mit seiner Botschaft auf sich hat. Einige User bei Twitter merkten an, dass es sich aufgrund der Botschaft um eine Person aus dem Kreis der Alt-Right handelt könnte.

Andere Nutzer wiederum verteidigten den Störenfried und gaben sogar zu erkennen, dass ihnen die Identität der Person bekannt sei. Der bekannte Gaming-Journalist Jason Schreier konnte die Person mittlerweile interviewen. Seine Einschätzung könnt ihr im verlinkten Tweet nachlesen.

Sollte es sich bei der Person auf der Bühne tatsächlich um Matan Evan handeln, wäre dies nicht das erst mal, dass dieser die Aufmerksam von Presse-Events für politische Botschaften nutzte. Bereits 2019 war Matan Evan im Zuge der „Free Hong Kong-Kontroverse“ bei der Blizzcon aufgefallen. Auf seinen Social-Media Kanälen macht er auf die Diskriminierung asiatischer Amerikaner und Polizeibrutalität aufmerksam.

Wie ging es weiter? Geoff Keighley, der Moderators der Game Awards, bestätigte via Twitter, dass die verdächtige Person von der Polizei verhaftet wurde.

Trotzdem bleiben viele Fragen ungeklärt: Wie konnte sich eine unbeteiligte Person so einfach Zugang zur Bühne verschaffen? Was hat es mit der wirren Botschaft auf sich? Klar ist jedenfalls, dass die Sicherheitsvorkehrungen bei den Game Awards in Zukunft wahrscheinlich etwas strenger ausfallen werden.

Ihr habt die Game Awards verpasst? Kein Problem! Wir haben die Preisverleihung im Ticker begleitet – dort findet ihr alle Preise, Trailer und Ankündigen auf einen Blick!

