Elden Ring bringt neuen Gratis-DLC aus dem Nichts, kommt schon morgen – Das steckt drin

Elden Ring hat seit seinem starken Release nichts mehr von sich gegeben. Doch nach der ganzen Funkstille haben die Entwickler ein kostenloses DLC geplant und dieses erscheint schon morgen.

Was ist das für ein DLC? Bandai Namco hat mit Elden Ring einen starken Titel auf den Markt gebracht, der viele Spieler mit seiner offenen Welt verzaubert hat.

Trotz dessen sind viele Dinge in dieser offenen Welt vorhanden, die Spieler seit dem Release nicht benutzen können. Vor allem sind das die großen Arenen, die wie kleinere Variationen des bekannten Kolosseum in den Zwischenlanden verteilt sind.

Spieler und YouTuber haben sich gefragt, ob man diese in Zukunft nutzen kann und mit dem morgigen Update wird die Vermutung zur Realität. Die Entwickler haben plötzlich ohne Ankündigung ein kostenloses Update angekündigt und wir binden euch seinen Trailer hier ein.

Die Arenen werden in Elden Ring geöffnet

Was ist eine Arena in Elden Ring? In Elden Ring gab es viele Arenen, die nicht geöffnet werden konnten. Wer jedoch Dark Souls 1 – 3 gezockt hat, weiß, dass alle Titel eine Form von Arena-Kämpfen besaßen, in denen Spieler gegeneinander antreten konnten.

In Dark Souls 3 existieren auch Arenen

Spieler standen vor diesen Arenen in Elden Ring, mit großen Fragezeichen wie man in diese hineinkommt und ob man dort mit anderen Spielern gegeneinander antreten kann. Mit dem morgigen Update werdet ihr dann endlich die Möglichkeit haben, die Tore zu öffnen und in diesen Arenen gemeinsam für Ruhm und Ehre anzutreten.

Wie werden die Modi aussehen? Laut dem Trailer werdet ihr die Wahl zwischen verschiedenen PvP-Modi besitzen. Wir gehen davon aus, dass folgende Modi implementiert werden:

1 vs 1 – Ein normaler Kampf gegen zwei Rivalen

1 vs 1 mit Kriegsaschen – Spieler müssen gegen die Kriegsasche des Kontrahenten kämpfen

3 vs 3 – Ein großer Gruppenkampf, indem zwei Teams gegeneinander antreten

Ob nun auch Belohnungen pro errungenem Sieg ausgegeben werden, ist nicht bekannt. Falls weitere Infos nach dem Release des Updates bekannt werden, werden wir euch diese mitteilen.

Werdet ihr in den Arenen kämpfen? Sagt uns gerne, wie ihr es findet, dass Bandai Namco kostenlose Updates für Elden Ring veröffentlicht!