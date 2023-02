Spieler in Elden Ring verzweifelt 6 Monate an einem wichtigen Boss, wegen eines kleinen Fehlers

Wir zeigen euch in einem kurzen Video das neuste Gameplay zu Destiny 2: Lightfall und was ihr in der Erweiterung erwarten könnt.

Ist euch auch mal so ein Fehler passiert und wurdet ihr dadurch selbst zur Weißglut getrieben? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Von da an wird es spannend, denn der Boss kann spezielle Attacken ausführen, die bei Treffern euer Leben nicht nur reduzieren sondern es auch kontinuierlich aus euch raussaugen. Wenn ihr also getroffen werdet, habt ihr nicht nur mit seinem schnellen Moveset zu kämpfen, sondern auch mit dem dauernden HP-Verlust.

Bevor man jedoch anfängt, das Build des Spielers zu analysieren, muss man wissen, wie Malekith als Boss funktioniert. Dieser wilde Bestienkämpfer hat zwei Phasen. In einer ist er nur ein langsames in Tüchern gehülltes Wesen. Startet ihr jedoch die zweite Phase seines Kampfes, verwandelt sich Malekith zu einem starken Krieger in Ritterrüstung und einem schwarzen Großschwert .

Oft waren jedoch Malenia oder Sternengeisel Radahn diejenigen, die die meisten Spieler zur Weißglut getrieben haben. Warum also Malekith den Befleckten so lange aufgehalten hat, zeigen wir euch hier.

Was ist dem Spieler zugestoßen? Der reddit-User Bandit_Ke1th feierte seinen Erfolg in Elden Ring mit einem Post auf reddit. Dabei freute er sich endlich einen für ihn wohl schlimmsten Boss erledigt zu haben und das nach ganzen sechs Monaten und zwei Deinstallationen.

Die Welt von Elden Ring ist immer noch hart und unerbittlich wie zu seinem Release. Aus diesem Grund dürfen sich Spieler keine Fehler erlauben, vor allem, was ihr Build angeht. Ein Spieler jedoch hat es geschafft ganze 6 Monate an einem Boss festzustecken und das nur wegen eines kleinen Fehlers.

