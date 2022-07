Elden Ring: Verrückter Spieler legt den schwierigsten Boss 2.000 Mal – Jetzt ehrt ihn sogar der Publisher

FromSoftwares Erfolgstitel Elden Ring sich zeichnet unter anderem durch die schwierigen Boss-Kämpfe aus. Besonders die Kriegerin Malenia stellt für viele Spieler einen unangenehmen Gegner dar. Doch LetMeSoloHer wurde dadurch zur Legende, dass er den Kampf für ihm unbekannte Spieler übernahm, gewann und ihnen damit einen großen Gefallen tat. Dieses noble Verhalten dankt ihm jetzt sogar der Publisher Bandai Namco.

Wieso beschenkt der Publisher ihn? Malenia ist einer der härtesten Bosse des Action-RPGs Elden Ring. Zahlreiche Spieler haben Probleme mit der Kriegerin. Doch der Spieler Klein Tsuboi alias LetMeSoloHer hat es sich zur Aufgabe gemacht, Malenia im Alleingang zu besiegen und den Spielern zu helfen, die an dem Boss verzweifeln. Das macht er eindrucksvoll, ohne Rüstung und nur mit einem Krug auf dem Kopf.

Insgesamt hat Klein Tsuboi den Kampf gegen Malenia über 2.000 Mal gewonnen und ebenso vielen verzweifelten Spielern geholfen. Das dankt ihm der Publisher von Elden Ring mit einem Geschenk.

Die Geschichte von LetMeSoloHer und wie er zur Legende wurde sehr ihr auf MeinMMO auch im Video:

Was hat es mit dem Geschenk auf sich? Klein Tsuboi hat auf reddit einen Post erstellt, in dem er auf die Frage eingeht, ob er als LetMeSoloHer im Ruhestand sei. Nein, sei er nicht. Weiterhin spricht er von einem Geschenk-Paket, dass er von Bandai Namco, dem Publisher des Action-RPGs erhalten soll.

Es ist noch nicht bekannt, was in dem Paket enthalten ist. Wie aus einem Twitter-Chat zwischen Klein Tsuboi und dem offiziellen „Elden Ring“-Twitter-Account hervorgeht, gab es wohl Probleme mit dem französischen Zoll, weshalb das Paket noch nicht bei der Community-Legende in den USA ankam.

In den Kommentaren auf reddit fragte der Nutzer Oloziz, ob Tsuboi werde, was in dem Paket enthalten ist. Das bestätigte dieser und fügte an, dass er sich schon lange wundert, was in dem Paket enthalten sein wird und dass er zahlreiche Bilder machen wird, wenn das Geschenk ankommt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Hat euch auch schon mal ein fremder Spieler in Elden Ring oder auch anderen herausfordernden Titeln geholfen und den Weg vorbei an einem schwierigen Boss oder ähnlichem geebnet? Seit ihr auch gespannt, was in dem Geschenk von Bandai Namco für LetMeSoloHer enthalten ist?

Während Klein Tsuboi dadurch zur Legende innerhalb der Community wurde, dass er anderen Spielern im Kampf gegen Malenia half, wählte MeinMMO-Autor Marko Jevtic den Weg des Bösewichts und machte sich die PvP-Invasionen des Action-RPGs zunutze.

Spielt im PvP von Elden Ring ruhig alle ehrenvoll – Dann kann ich euch besser abmurksen