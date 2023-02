WoW: Tier-List der besten DPS, Tanks und Heiler in Mythic+ im Februar 2023

Welche Heiler, Tanks und DDs sind eigentlich gerade die stärksten in World of Warcraft, wenn es um mythische Schlüsselsteindungeons geht? MeinMMO zeigt euch die besten Klassen im Februar 2023.

Was finde ich hier? Die Liste soll euch eine kurze und verständliche Übersicht über die aktuell besten Klassen in mythischen Schlüsselsteinen geben, sodass ihr schnell einen Eindruck von den stärksten Specs bekommt.

Ziel ist, dass ihr auf einen Blick seht, wo eure Klasse aktuell steht oder welche Spezialisierung sich etwa lohnt, wenn ihr mit eurer aktuellen Klasse nicht zufrieden seid. Wir geben eine kurze Erklärung zu den Einschätzungen, verzichten aber auf Details zu allen Specs.

In unserem DPS-Ranking für World of Warcraft findet ihr die aktuell stärksten DPS-Specs mit Erklärungen

Woher kommen die Daten? Wir haben uns für die Tier-List angesehen, welche Klassen aktuell statistisch am besten abschneiden. Dazu schauen wir regelmäßig auf die erfolgreichen Abschlüsse über Websites wie bestkeystone oder Subcreation.

Außerdem nehmen wir die Einschätzungen von Experten wie wowhead, Icy Veins und den Klassen-Discords sowie eigene Erfahrungen der Experten aus dem MeinMMO-Team mit auf.

Berücksichtigt werden hier tatsächlich erbrachte Leistungen mit Schaden und Überlebens-Fähigkeiten der einzelnen Klassen als auch Nützlichkeit in einer Gruppe. Die Liste wird stetig aktualisiert.

Bedenkt, dass es sich hier zum großen Teil um gesammelte Werte der Spieler handelt. Nur, weil eine Spezialisierung auf der Liste weiter unten auftaucht, ist sie nicht nutzlos. Außerordentlich gute Spieler können aus fast jeder Situation etwas rausholen.

Mythic+-Tier-Liste: Die besten DDs

S-Tier

Schatten-Priester

Gleichgewichts-Druide

Gesetzlosigkeits-Schurke

Täuschungs-Schurke

Verwüstungs-Dämonenjäger

Verstärker-Schamane

A-Tier

Frost-Magier

Feuer-Magier

Arkan-Magier

Zerstörungs-Hexer

Windläufer-Mönch

Furor-Krieger

Waffen-Krieger

Unheilig-Todesritter

Treffsicherheits-Jäger

Tierherrschafts-Jäger

Wildheit-Druide

B-Tier

Elementar-Schamane

Meucheln-Schurke

Verheerungs-Rufer

Vergelter-Paladin

Dämonologie-Hexer

C-Tier

Frost-Todesritter

Überlebens-Jäger

Gebrechens-Hexer

Kommentar: Bei DPS-Specs spielt in Dragonflight stärker eine Rolle, wie gut sich die Spieler selbst am Leben halten können. Klassen mit starken Defensivfähigkeiten sind entsprechend besser, wobei in den Top-Tiers auch der starke Schaden auf Gegnergruppen ausschlaggebend ist.

Alle Klassen im S-Tier und A-Tier haben zudem Fähigkeiten, die der Gruppe helfen – etwa bestimmten Schaden verstärken oder ermöglichen, andere Routen zu gehen und Gegner auszulassen.

Die Klassen in den unteren Tiers sind nicht unbedingt schlecht, aber in den meisten Fällen können andere Spezialisierungen das, was sie auch können, nur besser.

Mythic+Tier-Liste: Die besten Heiler

S-Tier

Bewahrungs-Rufer

Wiederherstellungs-Druide

A-Tier

Heilig-Paladin

Disziplin-Priester

Wiederherstellungs-Schamane

B-Tier

Heilig-Priester

Nebelwirker-Mönch

C-Tier

(leer)

Kommentar: Rufer und Druiden sind mit Abstand die stärksten Heiler in allen Dungeons, weil sie selbst in Bewegung heilen und große Schadensspitzen abfangen können. Ihre Mobilität und die starken Abklingzeiten machen sie zur besten Wahl in Dungeons.

Generell sind Heiler aber sehr dicht aneinander. Keiner ist wirklich unbrauchbar, Heilig-Priester und Mönche haben lediglich Probleme, Gruppen am Leben zu halten, wenn der Dungeon oder die Mitspieler nicht gut passen.

Mythic+-Tier-Liste: Die besten Tanks

S-Tier

Schutz-Krieger

Schutz-Paladin

A-Tier

Braumeister-Mönch

Rachsucht-Dämonenjäger

B-Tier

Blut-Todesritter

C-Tier

Wächter-Druide

Kommentar: Tanks sind recht nah beieinander, allerdings bestechen Paladine und Krieger mit einer Kombination enorm starken Defensivfähigkeiten, Gruppenkontrolle und Schaden. Sie sind echte Allrounder und haben mit so gut wie keinem Affix größere Probleme.

Ähnlich sieht es bei Dämonenjägern und Mönchen aus, allerdings halten sie minimal weniger aus als die Platten-Tanks. Blut-Todesritter haben das Potential, sich selbst nahezu endlos am Leben zu halten und bringen den beliebten Todesgriff mit, haben aber in einigen Wochen die geringste Abschlussrate für Dungeons unter allen Tanks. Außerdem fehlt es ihnen an Mobilität.

Druiden sind stark von ihren Abklingzeiten abhängig, weswegen sie deutlich weniger flexibel sind als andere Tanks und ihnen damit einen schlechteren Rang einbringt.

