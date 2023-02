Die spaßigste Klasse in World of Warcraft – Ihr habt gewählt

Welche Klasse macht am meisten Spaß in World of Warcraft? Ihr habt gewählt – und das Ergebnis ist ziemlich eindeutig.

In den letzten Jahrzehnten ist World of Warcraft kontinuierlich gewachsen und hat immer mehr Inhalte bekommen. Aber auch die Klassen haben sich drastisch verändert. Aus recht simplen Spielweisen, die häufig nur aus „Feuerball, Feuerball, Feuerball“ bestanden, wurden komplexe Rotationen mit zahlreichen Fähigkeiten. Gerade mit Dragonflight und der Rückkehr der Talentbäume haben sich die Spielstile nochmal sichtlich verändert.

Daher wollten wir vor einigen Tagen wissen, welche Klasse euch in World of Warcraft am meisten Spaß bereitet. Ihr habt diese Frage beantwortet und zahlreich bei unserer Umfrage abgestimmt. Mehr als 3.000 von euch gaben ihre Stimme ab – und hier ist das Ergebnis.

Platz 13: Magier (4 %, 133 Stimmen)

Platz 12: Schurke (5 %, 143 Stimmen)

Platz 11: Mönch (6 %, 175 Stimmen)

Platz 10: Rufer (6 %, 201 Stimmen)

Platz 9: Todesritter (6 %, 202 Stimmen)

Platz 8: Priester (7 %, 212 Stimmen)

Platz 7: Paladin (8 %, 253 Stimmen)

Platz 6: Dämonenjäger (8 %, 255 Stimmen)

Gerade auf den hinteren Plätzen liegen die gewählten Klassen oft sehr nah beieinander. Es ist ein wenig verwunderlich, dass der Magier, eigentlich ein Fantasy-Archetyp und ein wahres „Urgestein“ von Warcraft, so weit hinten landet. Auch Schurken auf dem vorletzten Platz scheinen häufig nicht als spaßig, sondern eher als hektisch empfunden zu werden. Danach folgt ein Dreiergespann aus „neuen“ Klassen, die es im ursprünglichen WoW nicht gab (Mönch, Rufer, Todesritter).

Die beiden Anhänger des heiligen Lichts (Priester und Paldine) finden sich auf den Plätzen 8 und 7 wieder. Paladine brillieren zwar als Tanks, doch der Vergelter ist aktuell noch ein Sorgenkind – aber der wird ja bald deutlich überarbeitet. Bei Priestern ist der Spielstil der Schatten-Spezialisierung unbeliebt und der Disziplin-Priester verzweifelt an manchen Kämpfen.

Der Dämonenjäger ist mit Platz 6 bereits im soliden Mittelfeld. Seine Spielweisen sind sowohl als Tank als auch als DPS-Charakter komplexer geworden, doch kaum eine andere Klasse kann so rasch über das Schlachtfeld huschen.

Platz 5: Hexenmeister

265 Stimmen und damit 8 % der Teilnehmer hieven den Hexenmeister knapp vor den Dämonenjäger auf Platz 5. Obwohl der Hexenmeister nur über Fernkampf-Spezialisierungen verfügt, kommt er gut an. Das liegt wohl auch daran, dass sich „Speccs“ ganz unterschiedlich spielen. Ob man Dutzende Dämonen auf den Feind schleudert oder ihn mit Feuer qualvoll verbrennt – es fühlt sich einfach gut und stimmig an.

Davon abgesehen hat der Hexenmeister aber auch ein breites Toolkit an nützlichen Fähigkeiten. Zahlreiche Dämonen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Gesundheitssteine für die Gruppe, Portale für die Beschwörung von Lauffaulen und sogar eine Wiederbelebung im Kampf. Ein waschechter „Allrounder“, der ordentlich Schaden raushauen kann und genau die Fantasie trifft, die Spielerinnen und Spieler erwarten.

Platz 4: Schamane

Ursprünglich eine reine Horden-Klasse hat sich der Schamane zu einer beliebten Wahl auf beiden Seiten gemausert.

Zwar bringt man den Schamanen oft noch immer nur mit „Kampfrausch“ oder „Heldentum“ in Verbindung, doch inzwischen hat die Klasse viel mehr zu bieten, bringt interessante Mechaniken mit sich und einen sehr befriedigenden Spielstil mit hohen Zahlen als Belohnung – egal ob als Heiler oder DPS-Schleuder.

Ein verdienter Platz 4 in dieser Liste (9 %, 289 Stimmen).

Platz 3: Druide

Keine Klasse ist so vielseitig wie der Druide, denn keine andere Klasse hat 4 unterschiedliche Spezialisierungen. Daher ist der Druide die eierlegende Wollmilchsau von World of Warcraft und vielseitiger als jede andere Klasse. Wenn eine der Spezialisierungen gerade mal „Schrott“ ist, hat man bis zum nächsten Patch noch 3 andere zur Auswahl.

Starke Heilung, ein mächtiger Gruppen-Buff, Stealth, Wiederbelebung im Kampf und verheerende Zauber, die im PvE und PvP alles in wenigen Sekunden von der Bildfläche pusten können, sichern Druiden mit 308 Stimmen (10 %) den 3. Platz in unserer Umfrage.

Platz 2: Jäger

Von einigen in der Community auch nach Jahren noch belächelt, gehören Jäger aktuell mit zu den spaßigsten Klassen. Egal ob als Beastmaster-, Marksman- oder Survival-Jäger, die Klasse kann enormen Schaden raushauen und ist im Gegensatz zu anderen Fernkämpfern nur in seltenen Fällen auf lange Zauberzeiten angewiesen.

Dabei können Jäger zwischen simplen „4-Tasten-Rotationen“ oder deutlich komplexeren Spielstilen wählen, sodass die Klasse für Neueinsteiger und auch Veteranen etwas zu bieten hat.

Hinzu kommt, dass Jäger mit ihren Wildtieren eine exklusive Art der Charakteranpassung haben. Daher ganz knapp nur auf Platz 2 (11 %, 263 Stimmen).

Das Ergebnis der Umfrage zum Zeitpunkt der Auswertung.

Platz 1: Krieger

Man sollte meinen, dass der Krieger ein eigentlich ausgelutschtes Konzept ist, das in jedem MMORPG bereits verarbeitet wurde – doch in World of Warcraft scheint er die Fans zumindest aktuell zu begeistern.

Eigentlich bringt unser Leser Alexander Ostmann es in den Kommentaren ganz genau auf den Punkt:

Krieger sind vielseitig, machen Laune und bringen einen guten Gruppenbuff mit.

Egal ob als zäher Tank, der die Bedrohung der Feinde auf sich zieht oder als zähnefletschender Furor- oder Waffen-Krieger, der viel Schaden raushaut, bis einem schlecht wird – der Krieger ist eine grundsolide Wahl und kann in jeder Art von Content brillieren. Jeder Tastendruck beim Krieger fühlt sich einfach gut an und macht Spaß – kein Wunder also, dass die Leser von MeinMMO den Krieger auf Platz 1 gewählt haben. Mit 12 % (372 Stimmen) kommt keine andere Klasse an das Urgestein heran.

Hättet ihr mit diesem Ergebnis gerechnet? Deckt sich das mit eurer Erfahrung? Oder könnt ihr nicht verstehen, warum eine gewisse Klasse so weit oben und eine andere so weit unten ist?