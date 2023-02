Dungeons in WoW stehen in der Kritik: „So schrecklich war es noch nie“

Damit ihr gut in New World einsteigen könnt, haben wir 5 nützliche Tipps für euch im kurzen Video zusammengestellt.

In den meisten anderen Spielen ist der Heiler als die „gechillte“ Rolle bekannt. In WoW ist es das Gegenteil.

Was ist die Kritik? Im Subreddit von World of Warcraft gab es vor einigen Tagen den Beitrag „Dungeons in WoW sind unbegreiflich geworden“, der vielen Spielerinnen und Spielern offenbar aus der Seele sprach.

Dabei geht es nicht um das visuelle Design der Dungeons oder die Story. Das Problem ist die Fülle an Effekten, die selbst Veteranen vor immer mehr Probleme stellen und vielleicht sogar Schuld an einem aktuellen Heiler-Mangel sind.

Das Endgame von World of Warcraft besteht in der Regel aus bekannten Komponenten, zu dem vor allem Dungeons im Bereich „Mythisch+“ gehören. Die immer härteren Instanzen geben dabei neue Herausforderungen und locken mit immer besserer Beute. Doch manch einer hat inzwischen die Schnauze gestrichen voll davon.

Dungeons in World of Warcraft sind ein Ort des Frustes – finden zumindest viele Spieler. Das Chaos ist inzwischen nicht mehr beherrschbar.

