WoW: Jäger weinen bittere Tränen – der mächtigste Bogen wird generft

Wir haben euch in einem kurzen Video alle Informationen zum Release von Sons of the Forest zusammengefasst.

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Was haltet ihr von den Nerfs? Gut so, dass Jäger auch andere Waffen benutzen können? Oder hat sich das ganze Farmen nun gar nicht gelohnt?

Was ändert Blizzard? Blizzard ändert den Bonus des Bogens deutlich. Künftig sind Begleiter nicht mehr von dem Effekt betroffen, lediglich der Jäger erhält eine Verstärkung durch den Bogen. Gleichzeitig wird der Effekt jedoch abgewandelt und betrifft nicht mehr das Tempo, stattdessen liest sich der Bonus in Patch 10.0.7 wie folgt:

Im Klartext heißt das, dass Jäger bei Bosskämpfen, in denen das Ziel nicht gewechselt werden muss, durchgehend 30 % mehr Angriffsgeschwindigkeit haben. Doch eine „versteckte“ Sache an dem Bogen war noch mächtiger. Denn Neltharax hat nicht nur die Angriffsgeschwindigkeit des Jägers, sondern auch die aller Begleiter des Jägers erhöht!

Was macht den Bogen so stark? Der Bogen hat einen extrem starken Effekt, der ihn von allen anderen aktuellen Bögen abhebt. Denn der Anlegen-Effekt besagt:

Viele Wochen haben Jäger in World of Warcraft Dragonflight versucht, sich einen ganz besonderen Bogen zu verdienen, der nur recht selten droppt. Doch offenbar hat sich der als zu stark erwiesen. Daher zieht Blizzard mit Patch 10.0.7 die Reißleine und verpasst dem Bogen einen massiven Nerf. Wir verraten, was dahintersteckt.

Der beste Bogen für Jäger wird massiv generft. War das wochenlange Farmen in World of Warcraft ganz umsonst?

Insert

You are going to send email to