Das wunderschöne Anime-MMORPG Blue Protocol zeigt einen neuen Trailer. Uns erwartet offenbar wirklich eine Art spielbarer Anime.

Was zeigt der neue Trailer? Das eigentlich japanische Video fokussiert sich auf die Story des Action-MMOs. Eine von Fans mit Untertiteln übersetzte Version des Trailers lässt uns auch an der Geschichte teilhaben.

Wir erfahren, dass wir Helden verkörpern, die 1.000 Jahre aus der Zukunft zurückgereist sind, um die Welt vor einer Katastrophe zu retten. Dazu müssen sie das mythische Monster Avalitia befreien. Doch in der Vergangenheit ist es nur eine Legende.

Wir sehen jede Menge Szenen aus dem Spiel, darunter Kämpfe aber auch einige NPCs. Die Kämpfe laufen wie schon in den Videos zuvor sehr actionlastig und schnell ab. Ebenso zu sehen gibt es ganz kurz eine Art Wolf als Mount.

Storylastiges Anime-MMO

Was verrät der Trailer? Das Video erweckt den Eindruck, als wäre das MMO Blue Protocol extrem storylastig. Wüsste man nicht, dass es sich um ein Spiel handelt, könnte der Trailer genauso gut zu einem 3D-animierten Anime gehören.

Der Fokus auf der Story und auch für die Geschichte wichtige NPCs zeigen, dass uns hier ein Onlinespiel zu erwarten scheint, das sich vor allem an die Spieler richtet, die sehr gerne spannende Stories in einem MMO erleben möchten.

Warum wurde der Trailer veröffentlicht? In Japan startet im März die Closed Beta von Blue Protocol. Ab dem 12. Februar ist es möglich, sich zu registrieren, vermutlich auf der offiziellen Website. Um Lust darauf zu machen, hat Publisher Bandai Namco nun diesen Beta-Trailer veröffentlicht.

Beta gibt mehr Einblicke

Können auch wir mitmachen? Allem Anschein nach gibt es keinen Region-Lock. Das heißt, im Grunde könnt ihr euch auch registrieren und solltet ihr ausgewählt werden, dürft ihr mitspielen. Allerdings ist das Spiel momentan noch auf Japanisch.

Eine englische Lokalisierung ist einer Stellenausschreibung zufolge aber geplant. Ob diese aber schon zur Closed Beta verfügbar sein wird, ist eher fraglich. Wann das MMO hierzulande offiziell starten wird, ist unklar.

Gibt es eine NDA zur Beta? Nein. Jeder Tester kann frei über das sprechen und schreiben, was er während der Testphase in Blue Protocol erlebt hat. Wir können uns also auf jede Menge neue Informationen zum Spiel einstellen.

Freut ihr euch schon auf Blue Protocol? Hat euch der Beta-Trailer Lust gemacht, selbst zu spielen?