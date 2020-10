MeinMMO hatte die Gelegenheit mit den Entwicklern von Genshin Impact ein Interview per E-Mail zu führen und ihnen Fragen zu verschiedenen Aspekten des Spiels zu stellen.

Genshin Impact hat seit dem Release im September 2020 in der Gaming-Community viel Aufmerksamkeit erhalten. Das Koop-Action-RPG des chinesischen Entwicklers miHoYo wurde von den Spielern für das spaßige Gameplay und die schöne Open World gelobt und nahm innerhalb kürzester Zeit über 100 Millionen Dollar ein.

Es gab allerdings auch Kritik. Spieler, die das Game zusammen mit ihren Freunden spielen wollten, wurden von dem Koop-Modus enttäuscht. Auch die Gacha- und Harz-Systeme kamen nicht bei allen Spielern gut an. Es gab Stimmen, die um höhere Zieh-Chancen und mehr Harz baten.

MeinMMO hat die Entwickler von miHoYo daher gefragt, wie sie sich den Erfolg im Westen erklären und welche Änderungen sie nach den großen Mengen an Feedback an dem Spiel vornehmen wollen.

MeinMMO: Genshin Impact hatte den größten Launch einer chinesischen Original IP auf dem westlichen Markt. Was glaubt ihr, sind die Gründe dafür? Habt ihr eure Entwicklungsstrategie angepasst, um spezifisch das westliche Publikum anzusprechen?

miHoYo: Um Genshin Impact noch mehr Spielern zugänglich zu machen und noch mehr Herzen zu erobern, haben wir mit großer Sorgfalt einen langfristigen Plan dafür entwickelt. Vor der Erstveröffentlichung haben wir drei Closed-Beta-Tests durchgeführt, um so viele Rückmeldungen von Spielern sämtlicher Plattformen zu sammeln wie möglich. Damit konnten wir bereits das Spiel verbessern und wesentlich optimieren.

Von Anfang an war unser Ziel, ein Spiel zu schaffen, das für Spieler aus der ganzen Welt und auf allen gängigen Plattformen zugänglich ist. Um mehr Spielern aus verschiedensten Teilen der Welt ein besseres Erlebnis zu bieten, haben wir das Spiel weltweit zeitgleich in 13 Sprachen veröffentlicht.

Es ist auch das erste Mal, dass ein Spiel gleichzeitig für Konsole, PC und Mobilgeräte veröffentlicht wird, und es ist ebenfalls für miHoYo eine Premiere, Genshin Impact auf der PlayStation zu veröffentlichen. Die zeitgleiche Veröffentlichung auf mehreren Plattformen ermöglicht Spielern, ihr persönliches Spielerlebnis je nach Situation auf verschiedenen Plattformen entsprechend ihren Spielgewohnheiten und Vorlieben zu haben, und es ermöglicht ebenfalls, Zielgruppen von Spielern zu erreichen, die so bisher noch nie erreicht worden waren.

MeinMMO: Unterscheiden sich die Reaktionen und das Feedback der westlichen Spieler, von denen der asiatischen Spieler? Könnt ihr dafür Beispiele nennen?

miHoYo: Wir wollen unseren Spielern ein eindringliches Open-World-Erlebnis bieten, das ihnen einen höheren Grad an Freiheit bietet als andere Spiele zuvor, sodass jeder Spieler seine eigene Erfahrung im Spiel machen kann, unabhängig von der Region, in der er sich befindet.

Unseren Erfahrungen nach ist es wahrscheinlich, dass chinesische Spieler verstärkt nach Kampfeffizienz und Belohnungen für Kämpfe und Aufträge suchen werden, während einige westliche Spieler wahrscheinlich viel Zeit damit verbringen werden, die offene Welt zu durchstreifen. Aber das kann man nicht pauschal sagen.

MeinMMO: Würdet ihr sagen, dass Genshin Impact ein MMO ist?

miHoYo: Obwohl wir die Aufmerksamkeit schätzen, die wir von der Mein-MMO-Redaktion und der weltweiten Spielergemeinschaft erhalten haben, betrachten wir Genshin Impact noch nicht als MMO.

Wir konzentrieren uns stark auf das Spielerlebnis im Einzelspielermodus, einschließlich der Haupthandlung, aber wir haben auch einige Mehrspielerinhalte im Spiel eingebaut und werden das Gameplay sowie damit verbundene Aktionen ausweiten, wie zum Beispiel die Mehrspielerherausforderung „Elementarofen“, die zuletzt hinzugefügt wurde, und unsere erste saisonale Aktion in der bald erscheinenden Version 1.1, „Ferne Sterne“.

MeinMMO: Es gibt aktuell keine Anreize, den Koop-Modus in Genshin Impact zu nutzen. Habt ihr Pläne, die Koop-Erfahrung mehr auszubauen?

miHoYo: Wir sammeln momentan noch Meinungen von Spielern und der Community hierzu, optimieren aber weiterhin das Gesamtkonzept des Mehrspielermodus und arbeiten daran, unseren Spielern mehr und mehr Mehrspielerfunktionen und -aktionen zu bieten.

MeinMMO: Viele westliche Spieler sind skeptisch bezüglich des Gacha-Systems und der Lootboxen in Spielen. Genshin Impact scheint dennoch spaßig genug zu sein, dass es übersehen wird. Habt ihr das Monetarisierungssystem speziell für das westliche Publikum entwickelt? Könnt ihr euch vorstellen direkte Ingame-Käufe ins Spiel zu implementieren?

miHoYo: Zunächst einmal steht qualitativ hochwertiger Spielinhalt an vorderster Stelle bei unserer Spielentwicklung. Wir hoffen, Genshin Impact zu einem F2P-freundlichen Spiel zu machen und gleichzeitig die Eintrittsbarriere für Spieler zu senken, wobei es den Spielern selbst überlassen bleibt, ob sie für etwas bezahlen wollen oder nicht.

Die Spieler können selbst entscheiden, wie viel sie innerhalb des Spiels bezahlen möchten, und ein gutes Gleichgewicht finden, das für sie persönlich funktioniert. Im weiteren Verlauf der Geschichte können Spieler vier Figuren freischalten, die sie benötigen, um die weite Welt von Teyvat

Für diejenigen, die sich darauf freuen, mehr Figuren und Waffen zu bekommen, bietet das sogenannte „Gebets“-System im Spiel natürlich auch die passende Option dazu. Daran werden wir – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – keine Änderungen vornehmen.

Das Wort Gacha kommt aus dem asiatischen Raum und bezeichnet die Glücksspiel-Automaten in den sehr lauten Spielhallen Japans. Der Begriff kommt dabei von Gachapon (so heißen die Automaten).Im Mobile-Gaming-Markt wurden vor einigen Jahren Ingame-Shops als Finanzierungsmöglichkeit in Free2Play-Games immer beliebter, man nannte sie Gacha-Games. In diesen Shops gebt ihr oftmals Echtgeld aus, um an zufällige Beute zu kommen. Ähnlich wie mit den umstrittenen Lootboxen in anderen Spielen . Dabei kann das Gefühl von Pay2Win entstehen. Auch Genshin Impact benutzt dieses System, um sich zu finanzieren.