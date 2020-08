Neues postapokalyptisches MMORPG sieht wie ein Fallout als Anime aus

Mit Tower of Fantasy befindet sich aktuell ein sehr interessantes MMORPG in Arbeit. Neue Videos von der Messe ChinaJoy geben nun einen tieferen Einblick in das Onlinespiel. Das Endzeit-Szenario lässt dabei Fallout-Stimmung aufkommen.

Was ist Tower of Fantasy? Das actionlastige MMORPG Tower of Fantasy versetzt euch auf die ferne Welt Ada, die von einer globalen Katastrophe heimgesucht wurde. Ihr erkundet diese Endzeit-Welt und sollt herausfinden, was passiert ist.

Tower of Fantasy verbindet ein postapokalyptisches Szenario mit schnellen, actionreichen Kämpfen und PvE-Elementen. Story und Quests sollen im Vordergrund stehen.

Das MMORPG bietet euch sehr viel Bewegungsfreiheit, während ihr die bunte Anime-Welt erkundet. Ihr könnt durch Flüsse schwimmen und sogar klettern. Berghänge und Bäume lassen sich auf diese Weise besteigen. Es erinnert aufgrund der Grafik etwas an das MMORPG Blue Protocol.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Tower of Fantasy spielt wie Fallout in einer postapokalyptischen Welt.

Endzeit im Anime-Stil

Was ist das Besondere am Spiel? Tower of Fantasy bietet ein spannendes Szenario. Auch wenn der Titel etwas anderes suggeriert, erlebt ihr hier kein klassisches Fantasy-Szenario, sondern seid in einer Fallout-ähnlichen Endzeit-Welt unterwegs. Die globale Katastrophe hat für Verwüstungen gesorgt.

Im neuen Gameplay-Trailer sind Ruinen zu sehen.

Die Überlebenden haben sich in kleinen Siedlungen zusammengefunden, bei denen die Gebäude aus Schrott bestehen.

Banden treiben ihr Unwesen und besetzen Lager, die ihr ausheben könnt.

Die Welt besteht offenbar zu einem großen Teil aus Wüsten und Steppen.

So könnte ein Fallout aussehen, wenn wir es im Anime-Stil erleben würden. Dennoch bietet Tower of Fantasy natürlich viele eigene Features, darunter abgefahrene Science-Fiction-Elemente.

Immerhin spielt das MMORPG auf einer fernen Welt und nicht auf der Erde.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Euren Charakter erstellt ihr euch in Tower of Fantasy nach euren Vorstellungen.

Was gibt es noch zu sehen? In den neuen Videos bekommt ihr nicht nur einen guten Einblick in das Szenario und die sehr schnellen Kämpfe, auch die Charakter-Erschaffung wird gezeigt. Ihr könnt euren Helden individuell anhand von sehr vielen Optionen anpassen und personalisieren. So erschafft ihr euch den Charakter, mit dem ihr euch identifizieren könnt.

Wann erscheint das Spiel? Bisher wurde noch kein Releasetermin genannt. Tower of Fantasy soll aber zunächst in China für PC und Mobile-Geräte auf den Markt kommen. Über eine Veröffentlichung im Westen sprachen die Entwickler bisher noch nicht. Da aber Perfect World der Publisher ist, stehen die Chancen für einen Release bei uns ganz gut.

Euch gefällt der Anime-Stil in Onlinespielen? Dann schaut mal in der MeinMMO-Liste der „6 besten Anime-MMORPGs im Jahr 2020“ nach, ob ihr dort vielleicht einen interessanten Titel findet.