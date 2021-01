Genshin Impact ist im am 28. September 2020 erschienen und hat seit dem jede Menge Content erhalten. Wir zeigen euch den Stand des Action-RPGs und geben einen Ausblick für die nahe Zukunft.

Wie war der Start? Genshi Impact gehört zu den wenigen positiven Überraschungen aus 2020. Das kostenlose Spiel erschien im September vergangenen Jahres und schlug weltweit ein wie eine Bombe.

Viele Spieler waren überrascht, dass ein Free2Play-Spiel qualitativ so hochwertig sein kann und viele Stunden Spielspaß liefert. Sie lobten das wunderschöne Design von Genshin Impact, das an Zelda: Breath of the Wild angelehnt ist, und das spaßige Kampfsystem, das sich um elementare Kombos dreht.

Es wurde für diverse Gaming-Awards nominiert, von denen es auch einige gewann. Auch die Leser von MeinMMO konnte das Action-RPG überzeugen:

In unserer Meinungs-Umfrage zu Genshin Impact haben über 50 % von euch das Spiel positiv bewertet

Genshin Impact landete außerdem auf Platz 2 der besten Multiplayer-Games und Addons 2020

In euren Kommentaren habt ihr darüber gesprochen, dass man bei Genshin Impact große Mengen an Content bekommt, ohne dafür etwas bezahlen zu müssen. Auch wenn im späten Endgame der Grind und das Gacha-System stärker bemerkbar sind, so lohnt es sich dennoch, dem Spiel eine Chance zu geben.

[…] Für ein F2P-Game, ist es verdammt gut. Da können sich so manche Entwickler mal eine Scheibe von abschneiden. F2P, Single und / oder Koop, und läuft auf höchsten Einstellungen sehr gut. Ich spiele es sogar in 4K, absolut super. MeinMMO-Leser Tronic48

Viele von euch haben auch gerne ihr Geld in Genshin Impact investiert, weil das kostenlose Game euch viel Spaß bereitet hat.

Genshin Impact erinnert mich an Zelda: Breath of the Wild – Und ich liebe es

Mehr Story, mehr Charaktere, mehr alles

Seit dem Release hat sich in Genshin Impact so einiges getan. Die Entwickler haben einen eigenen Rhythmus für die Updates im Spiel aufgebaut, dem sie nun seit über 3 Monaten folgen.

Das Spiel liefert eine stetige Abfolge von kleineren Events, Login-Boni, Daily-Inhalten und größeren Updates, die die Geschichte vorantragen und neue Gebiete mit sich bringen.

Was ist in den letzten Monaten passiert? Genshin Impact ist nach dem Launch direkt in den Live-Service-Modus übergegangen. Hier ist der Content, den das Spiel seit dem Release erhalten hat:

Im November erschien das erste große Update, das neue Story-Quests und Boss-Kämpfe brachte

Das große Dezember-Update gab den Spielern ein neues Gebiet, Drachengrat

Es kam eine ganze Reihe neuer spielbarer 4- und 5-Sterne-Charakteren wie Zhongli, Klee oder Ganyu

Free2Play-Spieler konnten beliebte Charaktere wie Barbara oder Fischl durch besondere Events auch außerhalb der Gacha-Mechanik erspielen

Neue Story-Quests, Charakter-Quests und mehr

Dabei ergänzten die kleineren Updates und Quests passend die großen Story-Brocken. Sie erzählten mehr über die Charaktere, lieferten neue Infos zu der Welt und fügten sich organisch in das Spiel ein.

Die Events hingegen lieferten den Spielern nützliche Items wie das wichtige Urgestein, Mora oder EXP-Materialien. Selbst wenn sie keine besondere Herausforderung oder fantastische Abwechslung boten, lohnten sie sich für die Spieler dennoch wegen ihrer Belohnungen.

Der Entwickler miHoYo verwendet bei den Updates ein Muster, das bereits ihrem vorherigen Spiel, Honkai Impact 3rd, viel Erfolg und eine große Fan-Gemeinschaft beschert hat.

Xinyan und Zhongli gehören zu den Charakteren, die neu hinzugekommen sind.

Kritik an Genshin Impact: Die vergangenen Monate waren aber nicht ohne Probleme und Kritik. Vor allem das Harz-System ist vielen Spielern viel zu eingeschränkt. Viele Aktionen in Genshin Impact benötigen ursprüngliches Harz, das aber nur in begrenzten Mengen verfügbar ist.

Hat man seinen Vorrat an Harz aufgebraucht, muss man entweder warten, bis es sich wieder langsam aufgefüllt hat, oder Urgestein ausgeben. Das bemängelten viele Spieler in der Community, woraufhin miHoYo die Maximalmenge an Harz von 120 auf 160 anhob.

Auch gab es viel Unmut wegen Zhongli. Auf den 5-Sterne-Charakter waren schon vor dem Release viele Spieler heiß und entsprechend war die Enttäuschung groß, als er sich als vergleichsweise zu schwach herausstellte.

Zwar behauptete miHoYo, dass Zhongli als Supporter gut genug sei, aber sie lenkten am Ende dennoch ein. So wird aktuell auf den Beta-Servern von Genshin Impact ein Buff für Zhongli getestet. Wenn alles gut verläuft, geht er mit dem Update 1.3 im Februar online.

Zudem wurde die umstrittene Anti-Cheat-Maßnahme abgestellt, die auch dann aktiv war, wenn Genshin Impact gar nicht auf dem PC lief. Die Spieler protestierten dagegen und erreichten die Abschaltung des Tools nach dem Ausloggen aus dem Spiel.

Generell reagierte der Entwickler immer zügig auf das Feedback seiner Spieler mit Antworten in ihrem offiziellen Blog.

Genshin Impact: Cosplayer setzt sich in Rollstuhl, weil sein Charakter zu schwach ist

Mehrere Jahre an Content in Planung?

Was sind die Aussichten? Am 16. Januar startete bereits das nächste Event „Sinfonie der Hypostasen“, bei dem die Spieler Herausforderungen meistern und nützliche Items und Währungen abstauben können.

Im Februar steht laut der Roadmap von miHoYo das nächste große Update zu Genshin Impact an. Was genau die Inhalte des Updates sein werden und wann es online geht, ist zwar noch nicht bekannt, aber es gibt einige Leaks.

Das vor Kurzem erschienene Banner für den Charakter Ganyu soll laut Gerüchten durch den nächsten Charakter, Xiao, abgelöst werden. Dazu kommen diverse andere Charaktere, die ebenfalls geleakt worden sind und von denen man aber noch nicht weiß, wann genau sie ins Spiel kommen werden.

Aber auch die ferne Zukunft verspricht einen stetigen Update-Fluss. So haben die Entwickler in einem Interview bereits ein Housing-System angekündigt. Dass Genshin Impact vorhat, die Spieler noch jahrelang mit Inhalten zu versorgen, zeigte außerdem schon einer der ersten Trailer zum Spiel. In dem “Fußspuren”-Trailer wurden mehrere Kapitel der Story geteasert, von denen bis jetzt nur ein Bruchteil erschienen ist.

Wie steht es um den Multiplayer? Eine Frage, die vor allem uns auf MeinMMO brennend interessiert, ist die Entwicklung des Multiplayers von Genshin Impact. Zwar bietet das Spiel einen Koop-Modus für bis zu 4 Spieler, allerdings ist er nicht besonders lohnend.

Im Koop-Mode bekommt nur der Leiter der Sitzung Loot aus Schatzkisten oder kann uneingeschränkt mit der Statue der Sieben interagieren. Andere Spieler sind dazu nicht in der Lage, was dem Multiplayer von Genshin Impact viel Attraktivität raubt.

Das mit dem Koop-Modus finde ich echt schade. Meine Frau und ich spielen eigentlich so gut wie alle Spiele zusammen. Der Koop-Modus könnte ja wenigstens wie bei Destiny sein. MeinMMO-Leser Luphan

In unserem Interview sagten die Entwickler von miHoYo, dass sie das Spiel “noch nicht als ein MMO” betrachten. Sie sagten aber:

“Wir sammeln momentan noch Meinungen von Spielern und der Community hierzu, optimieren aber weiterhin das Gesamtkonzept des Mehrspielermodus und arbeiten daran, unseren Spielern mehr und mehr Mehrspielerfunktionen und -aktionen zu bieten.”

Die Fans können aber generell davon ausgehen, dass das kostenlose Action-Game ihnen noch viele Stunden an Content liefern wird, auch wenn die genauen Details dazu noch nicht bekannt sind.

Wie sieht es bei euch aus? Spielt ihr noch aktiv Genshin Impact? Gefällt euch die Update-Struktur von miHoYo oder wünscht ihr euch etwas anderes? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Zum Update 1.3 im Februar gibt es übrigens schon Leaks.