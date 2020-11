Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Das chinesische Spiel, das weltweit einen beeindruckenden Start hingelegt hat, hat inzwischen Patch 1.1 veröffentlicht. Damit einher geht das erste große Event mit dem Namen „Ferne Sterne“. Bei diesem findet man in bestimmten Regionen des Spiels Meteoritensplitter. Diese Splitter werden in einem speziellen Shop gebraucht, der mit dem Event zusammenhängt.

In Genshin Impact läuft derzeit ein großes Event, bei dem ihr Meteoritentrümmer überall in der Spielwelt finden könnt. Wir verraten euch, wo die Meteoriten in Teyvat gelandet sind.

