Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Worum geht’s? Am 16. Januar 2021 ist das Event „Sinfonie der Hypostasen“ in Genshin Impact gestartet. Erst am 12. Januar 2021 kam der neue Charakter Ganyu ins Spiel.

In Genshin gibt es ein neues Event. Neben Urgestein könnt ihr auch ein hübsches Namensschild freischalten. Dafür sind die Herausforderungen zum Teil sehr knifflig. In den Kämpfen geht es gegen verschiedene Hypostasen. MeinMMO erklärt euch, wie das Event funktioniert.

