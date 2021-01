Das Jahr 2020 ist nun endlich vorbei und wir haben zusammen mit euch auf die Releases im Online-Gaming geschaut. Hier sind eure 21 Highlights aus dem vergangenen Jahr im Ranking.

Am Ende eines jeden Jahres schauen wir auf MeinMMO gerne zurück und erinnern uns daran, was in dem Jahr alles passiert ist. Auch 2020 haben wir mit euch zusammen auf das Gaming-Jahr geschaut und überlegt, welche Multiplayer-Spiele und Addons für euch die besten waren.

Hier ist, wie ihr abgestimmt habt.

Plätze 21 bis 11: Von hinten aufgerollt ist hier die Stimmenverteilung bei den einzelnen Multiplayer-Games und Addons, die in 2020 erschienen sind. Einige Spiele haben die gleiche Stimmenmenge erhalten und teilen sich daher einen Platz.

Platz 21: Last Oasis (0,08 %)

Last Oasis (0,08 %) Platz 20: Legends of Runeterra (0,16 %)

Legends of Runeterra (0,16 %) Platz 19: FIFA 21 (0,33 %)

FIFA 21 (0,33 %) Platz 17: Star Wars: Squadrons und Spellbreak (0,49 %)

Star Wars: Squadrons und Spellbreak (0,49 %) Platz 16: Age of Empires 3: Definitive Edition (0,57 %)

Age of Empires 3: Definitive Edition (0,57 %) Platz 15: Hunt: Showdown (0,89 %)

Hunt: Showdown (0,89 %) Platz 13: Marvel’s Avengers und Phantasy Star One 2 (0,97 %)

Marvel’s Avengers und Phantasy Star One 2 (0,97 %) Platz 12: Remnant: From the Ashes – Subject 2923 (1,06 %)

Remnant: From the Ashes – Subject 2923 (1,06 %) Platz 11: Bless Unleashed (1,14 %)

Insgesamt haben 1232 User an der Umfrage teilgenommen. Jeder konnte dabei nur eine Stimme abgeben.

Auch wenn diese Games nicht gerade die größten Kracher waren, haben sie dennoch dem einen oder anderen von euch viel Freude bereitet.

Plätze 10 bis 6

Platz 10: Doom Eternal (1,38 %)

Doom Eternal (1,38 %) Release: 20. März 2020

20. März 2020 Genre: First-Person-Shooter

First-Person-Shooter Etnwickler: id Software

Im März 2020 schlug Doom Eternal ein und eroberte die Herzen vieler Fans von klassischen Arcade-Shootern. Ihr schlüpft erneut in die Rolle des legendären Doom Slayer, um die Erde vor den Horden der Dämonen zu retten, die aus der Hölle ausgebrochen sind und nun eine Invasion gestartet haben.

Die Menschheit steht vor dem Abgrund und der Doom Slayer ist der einzige, der uns noch retten kann. Mit der rasanten Action, Horden an Gegnern und jede Menge Blut und Körperteilen hat sich Doom Eternal auf Platz 10 unserer Umfrage gemetzelt.

DOOM Eternal hat 3-mal mehr Spieler auf Steam als der letzte Teil – Das sagen Reviews

Sehen aus wie Teletubbies, sind aber Fallguys.

Platz 9: Fall Guys (1,62 %)

Fall Guys (1,62 %) Release: 4. August 2020

4. August 2020 Genre: Battle Royale

Battle Royale Entwickler: Mediatonic

Das quietsche-bunte Steam-Game war quasi der Gaming-Sommerhit von 2020. In dem etwas anderem Battle-Royale-Spiel müssen die Spieler gegeneinander um die Krone kämpfen. Nur, dass sie es nicht wie gewohnt mit Feuerwaffen oder Magie tun, sondern in einem „Takeshis-Castle“-ähnlichem Rennen. Und ihr Spielcharakter ist bohnenförmig.

Fall Guys war zum Release ein viraler Hit auf Twitch und zählte auf Steam zu den 12 erfolgreichsten Spielen 2020 . Auch wenn gegen Ende des Jahres der Hype um das Spiel deutlich nachließ, haben sich die bunten Bohnen auch bei den MeinMMO-Usern beliebt gemacht und schubsen sich in unserer Umfrage auf Platz 9.

Fall Guys hatte den besten Start aller PC-Spiele seit 2016 – Aber kann es die Spieler halten?

Platz 8: Valorant (1,95 %)

Valorant (1,95 %) Release: 2. Juni 2020

2. Juni 2020 Genre: First-Person-Shooter

First-Person-Shooter Entwickler: Riot Games

Valorant gehört zu den wohl weniger erwarteten Releases von 2020 mit einer Beta im April und schon kurz darauf einem Release Anfang Juni. Der taktische team-based Shooter gibt euch eine Auswahl aus verschiedenen Agenten, die eigene Fähigkeiten, Rollen im Kampf, Vor- und Nachteile haben.

Valorant unterscheidet sich von vielen anderen Shootern durch das langsamere taktische Gameplay, bei dem sich die Spieler in einem Team gut koordinieren müssen, um am Ende zu siegen. Valorant gelang es, sich auf Platz 8 unserer Umfrage zu schießen.

Platz 7: CoD: Black Ops Cold War (2,76 %)

CoD: Black Ops Cold War (2,76 %) Release: 13. November 2020

13. November 2020 Genre: First-Person-Shooter

First-Person-Shooter Entwickler: Treyarch

Der neueste Teil der „Call of Duty“-Franchise versetzt seine Spieler in die spannungsgeladene Zeit des kalten Krieges. Intrigen, Extremisten und Spionage stehen an der Tagesordnung. Eure Aufgabe ist es, den gefährlichen russischen Agenten Perseus zu finden und auszuschalten. Doch in der verschlungenen Story ist nichts, wie es zu sein scheint und jeder könnte ein Feind sein.

Im Multiplayer ist Cold War mittlerweile mit dem beliebten Battle-Royale-Modus Warzone verschmolzen, erhielt eine neue Map und befindet sich aktuell in der ersten Season. Damit spionierte sich das Game in unserer Umfrage auf Platz 7.

Platz 6: Fallout 76 Wastelanders (3.25 %)

Fallout 76 Wastelanders (3.25 %) Release: 14. April

14. April Genre: Action-RPG / Survival

Action-RPG / Survival Entwickler: Bethesda Game Studios

Obwohl Fallout 76 schon seit 2 Jahren auf dem Markt ist, war das Wastelanders-Addon ein großes Ereignis für die Spieler. Es brachte die Features ins Spiel, die sich viele von Anfang an gewünscht hatten: mehr Story, mehr Quests und endlich richtige NPCs. Das Game wurde dadurch mehr wie das beliebte Fallout 4 und erhielt auch neue RPG-Elemente.

Das große Umkrempeln von Fallout 76 hat Appalachia neues Leben eingehaucht und ist bei den MeinMMO-Usern wohl auch gut angekommen. Immerhin stieg das Survival-Game dadurch auf Platz 6 unserer Umfrage.

Auf der nächsten Seite geht es weiter mit euren Top 5 aus 2020!