Ihr entscheidet: Was war das beste Online-Game oder Addon 2020?

2020 nähert sich rapide dem Ende. Welche MMOs und Multiplayer-Spiele, die dieses Jahr erschienen sind, fandet ihr am besten? Stimmt ab!

Darum geht’s hier: Kaum versieht man’s sich, ist schon wieder ein ganzes Jahr rum. 2020 war für viele turbulent und durchsät von Verschiebungen in der Gaming-Industrie, doch es gab auch diverse Online-Games und Erweiterungen, die dieses Jahr das Licht der Welt erblickt haben.

Auch wenn die wirklich riesigen Releases in 2020 eher rar waren, gab es bei den Genres einen bunten Mix aus MMORPG-Addons, neuen Battle-Royale-Games, Koop-RPGs, Survival- oder Strategie-Spielen.

Und ihr könnt jetzt in unserer Umfrage entscheiden, welche von ihnen zu den besten aus dem Jahr 2020 gehören.

So wurden die Games ausgewählt:

Es handelt sich um Online-Games und Erweiterungen, die 2020 erschienen sind

Sie sollen pro Tag mehr als 1.000 aktive Spieler haben und eine Wertung von mehr als 65 Punkten bei Metacritic. Die ungefähre Spielerzahl wurde über Steamcharts ermittelt.

Ports auf weitere Plattformen (PS5, Xbox Series X) stehen nicht auf der Liste

Auch wenn man bombastische Releases in 2020 mit der Lupe suchen muss, gab es dennoch viele neue Games

So könnt ihr abstimmen: Gebt eure Stimme in dem Umfrage-Tool unter dem Artikel. Jeder von euch kann genau eine Stimme vergeben, also überlegt gut, bevor ihr auf die Antwortmöglichkeiten klickt. Die Wahl kann nämlich nicht rückgängig gemacht werden.

Wenn ihr eins der wichtigen Multiplayer-Neuerscheinungen aus 2020 vermisst, dann könnt ihr das Spiel in den Kommentaren erwähnen.

Erzählt uns, wie euer Gaming Jahr 2020 so war. Hat eins dieser neuen Games euch langfristig überzeugen können? Was sind eure Hoffnungen für 2021? Schreibt es in die Kommentare unter dem Artikel!

Die Abstimmung endet am 31. Dezember.