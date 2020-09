Fall Guys überraschte im Sommer 2020 als absoluter Hit und gewann die Herzen vieler Spieler. Das drückt sich nun auch in Zahlen aus – aber kann dieser Hype bestehen bleiben?

So erfolgreich war Fall Guys: Anfang August startete das Indie-Game Fall Guys: Ultimate Knockout und entwickelte sich sofort zum Spieler-Magneten. Der Start war so erfolgreich, dass sofort die Server abrauchten und auf Twitch ging es durch die Decke.

Einem Bericht von SuperData, einer Analyse-Firma, zufolge war Fall Guys auf dem PC mit seinem Start erfolgreicher als jedes andere Spiel in den letzten vier Jahren. Der Launch auf PC brachte demnach ganze 185 Millionen US-Dollar ein und war damit der größte seit Overwatch im Mai 2016 (via SuperData).

So sahen die erfolgreichsten Spiele im August aus

Quelle: SuperData

In der Konsolen-Übersicht für den Monat August hingegen fehlt Fall Guys in den Top 10 – was nur bedingt überrascht. Schließlich startete das Spiel auf PS4 gratis als PS-Plus Spiel, was aber dem Spielerzulauf und damit auch dem Hype zugutegekommen sein dürfte. Anscheinend waren die Spieler hier aber nicht so spendierfreudig, was den Shop anging.

Für den August ist Fall Guys also als absoluter Erfolg zu verbuchen. Aber wie sieht es in den kommenden Monaten aus?

Was bringt die Zukunft für Fall Guys?

So ist der Stand gerade: Dass Fall Guys einen wahnsinnig erfolgreichen Start hatte, ist unbestritten. Das chaotische Spiel traf einen Nerv und sackte nicht nur die oben genannten Zahlen ein, sondern wurde auch das am meisten heruntergeladene PS-Plus-Spiel aller Zeiten.

Allerdings scheint der Hype ein wenig abzuflauen. Das kann man gut an den Steam-Zahlen sehen: Seinen absoluten Peak hatte Fall Guys mit 172.062 Spielern am 22. August 2020. Mit der Zeit sank die Spieler-Kurve allerdings und pendelte in der vergangenen Woche zwischen 40.000 und 80.000 Spielern hin und her. Damit ist das Spiel nicht verschwunden – aber die Zahlen sind merklich niedriger, als im August.

Die Spielerzahlen sinken langsam

Was bringt die Zukunft? Spannend wird es sein zu sehen, ob Fall Guys es schafft, seinen Hype aufrechtzuerhalten. Schließlich bot das ursprüngliche Prinzip in erster Linie Hinderniskurse und Spiele, die sich laufend wiederholten – bei einer insgesamt simplen Steuerung.

In den vergangenen Wochen fing Fall Guys dann an, ein wenig Abwechslung reinzubringen. Das Update „Big Yeetus & Anti-Cheatus“ etwa wirbelte die Level ordentlich durcheinander, und stattete sie mit wechselnden Hindernissen aus.

Der nächste große Schritt wird dann die neue Season 2 sein. Dort werden neue Minispiele enthalten sein, genau wie abgewandelte Versionen bekannter Spiele. Dazu kommen neue Kostüme im Mittelalter-Stil.

Ob das reicht, um Spieler wieder so stark ins Spiel zu holen, wird sich im nächsten Monat zeigen. Die aktuelle Season läuft noch bis zum 6. Oktober 2020.