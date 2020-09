Fall Guys ist ein Spiel, dessen Runden sich wunderbar in unter 20 Minuten spielen lassen. Wir haben euch gefragt: Was sind eure liebsten Multiplayer-Spiele mit kurzen Runden?

Die Entwickler haben mehrere Spielrunden abgeändert. So kann es etwa sein, dass plötzlich Hämmer in Leveln auftauchen, wo bisher keine waren. Oder herabstürzende Früchte landen auf Leveln, wo man sich bisher nur auf Drehscheiben konzentrieren müssen.

Der „Big Yeetus“ ist derweil ein fieser Superhammer , der zufällig in den Leveln auftauchen kann. Der rotiert dann mit ordentlicher Geschwindigkeit und kloppt euch ziemlich weit durch die Gegend. Im Idealfall macht ihr so ordentlich Meter bei einem Rennen wett. Wenn’s nicht so läuft, fliegt ihr in den nächsten Abgrund.

In Fall Guys steht heute das Mid-Season-Update an. Das wirbelt ordentlich die Level durcheinander. Und einen Superhammer gibt es auch noch!

