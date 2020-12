Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Und was meint ihr zu den Buffs? Ist Zhongli jetzt ein guter 5-Sterne-Charakter? Ist er OP oder immer noch zu schwach? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Zhongli erhält demnach mit -20 % eine „Mini-Version“ dieses Effekts, für das man kein Set farmen muss. Später in Kombination mit elementarem Einklang könne man die Resistenz noch weiter verringern, so die Kommentare.

In Englisch und anderen Sprachen ist aber von einer Verringerung des Widerstandes der Gegner die Rede. Wir nehmen an, dass die englische Version die korrekte ist und es so auch später ins Spiel kommt.

