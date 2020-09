Genshin Impact: Weil ihr meckert, wird die Anti-Cheat-Maßnahme geändert

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Habt ihr Genshin Impact auch schon gespielt? Erzählt uns, was ihr von dem Koop-RPG haltet und gebt ihm eine Wertung in unserer Umfrage.

Was ist das Problem mit dem Anti-Cheat-Tool? Die Maßnahme soll eigentlich helfen, dass die Gacha-Mechaniken des Free2Play-RPGs Genshin Impact nicht unterwandert werden. Schließlich finanziert sich das Spiel darüber und Spieler geben Geld für die Items aus. Gäbe es Möglichkeiten, das System auszuhebeln, dann hätte dies schlimme Folgen. Betrüger könnten unter Umständen kostenlos an Gegenstände kommen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 2 + fünf =

Insert

You are going to send email to