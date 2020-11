Genshin Impact: Juchhu, Heilerin Barbara bleibt weiter kostenlos

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Wer Barbara in Version 1.0 nicht bekommen hat, muss also nicht verzagen. Mit Patch 1.1 bleibt sie weiterhin für alle Spieler erhältlich.

Doppelter Bonus für viele: Besonders freuen dürften sich Spieler, die Barbara bereits im vorherigen Event abgestaubt haben. Denn auch diese Spieler können die Questreihe abschließen und erhalten anschließend Barbara als Belohnung. Wie in Genshin Impact üblich wird ein Duplikat eines Charakters dann in ein „Stella Fortuna“ umgewandelt. Damit könnt ihr das Sternbild (Constellation) von Barbara erhöhen. Sie erhält dann mächtige, passive Effekte, die sie noch stärker machen.

Sobald ihr Abenteuerstufe 18 erreicht habt, könnt ihr die Quest „Für einen dunklen Schatten“ annehmen und abschließen. Am Ende der Mission bekommt ihr Barbara und könnt sie in die Truppe eurer Charaktere aufnehmen.

