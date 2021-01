Genshin Impact: Update 1.3 bringt Änderungen am Harz-Verbrauch

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was meint ihr zu den Änderungen? Sind sie gut oder zu wenig? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!

[…] Meine Voraussage ist, dass wir mehr und mehr „Lockerungen“ des Limits sehen werden, während das Spiel weiterentwickelt wird und sie [miHoYo] mit der Menge an Content zufrieden sind. Aber sie werden uns keine Tonne an Harz nach nur einem Patch geben.

Die Änderungen des Battle Pass würden den Spielern nur etwa 50 zusätzliches Harz pro Woche geben. Große Schritte in die richtige Richtung sehen laut einem Teil der Kommentare so aus:

Die Meinungen zu den Änderungen am Harz-Verbrauch und dem Battle Pass gehen etwas auseinander. Ein Teil der User in den Kommentaren finden, dass es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist.

Was wurde angekündigt? In einem Q&A ging der Entwickler miHoYo auf einige Fragen der User ein, die sich aufs Gameplay von Genshin Impact bezogen.

Genshin Impact kündigt für das Update 1.3 einige Anpassungen an dem Harz-Verbrauch an. Einige Events sollen in Zukunft kein Harz mehr benötigen und der Battle Pass soll ab 1.3 mehr Zerbrechliches Harz geben.

