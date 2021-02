Genshin Impact bringt neues Banner mit Xiao – Doch es gibt Kritik

Mit Patch 1.3 erschien in Genshin Impact das neue Banner für den Charakter Xiao. Doch das wird kritisiert, weil Änderungen an der Laufzeit vorgenommen wurden.

Was ist passiert? Am 3. Februar erschien das neue Update 1.3. Das brachte neben neuen Events und Spiel-Inhalten auch das Banner „Bombastische Einladung“. Darüber könnt ihr den neuen Charakter Xiao erhalten.

Doch das Banner läuft nicht wie gewohnt 21 Tage, sondern nur noch 14. Das führt gleich zu zwei Kritikpunkten:

Zum einen haben die Spieler 7 Tage weniger Zeit, um sich Urgestein zu erspielen. Diese Währung kann man sich täglich verdienen, um sie dann in Gebete umzuwandeln.

Zum anderen kollidiert das Banner zeitlich mit kostenlosen Gebeten. Wer nicht jeden Tag zur richtigen Zeit aktiv ist, verliert 5 kostenlose Gebete, die ihr euch über ein Event verdienen könnt.

Viele Spieler fühlen sich deshalb genötigt, Echtgeld auszugeben und sich so Xiao zu verdienen. Doch obwohl es eine garantierte Chance auf den Charakter gibt, kann das noch immer bis zu 440 Euro kosten. Grund dafür sind die Staffelungen beim Kauf von Schöpfungskristallen und die Tatsache, dass man mit viel Pech eine hohe Anzahl an Versuchen braucht.

„miHoYo weiß, wie man Spieler zu Walen macht“

Was sagen die Spieler zur kurzen Dauer? Schon vor dem Release von Patch 1.3 äußerte sich MeinMMO-Leserin Leyaa kritisch gegenüber der Banner-Zeit. Sie schrieb:

Was mir aber sauer aufstößt, ist die Dauer der Banner. 2 Wochen anstatt wie bisher 3 finde ich einfach zu wenig. Weniger ist mehr! So hat man einfach weniger Zeit um an einem Banner Ziehungen zu machen. Definitiv ein Schritt in die falsche Richtung.

Sie ist damit nicht allein. Auf der Webseite Hoyolab gab es ebenfalls viele negative Kommentare, die sich auf die kürzere Zeit beziehen:

Der Nutzer Sarapyon1228 schrieb: „Xiao ist ein beliebter Charakter und sein Banner hält nur zwei Wochen. Oh Mann, miHoYo weiß, wie man die Spieler zum Weinen bringt oder sie zu Walen macht.“

Der Nutzer Relyx befürchtet, Xiao nicht zu bekommen: „miHoYo, bitte verlängert das Banner von Xiao, bitte! Ich brauche ihn und ich kann nicht „whalen“.“

Doch die Kritik richtet sich nicht nur an die kurze Dauer. Über das Event „Möge das Glück dir Hold sein“ erhalten die Spieler kostenlose Gebete. Doch wer nicht jeden Tag zur richtigen Zeit einloggt, verpasst die meisten davon.

Was sind Wale? Als Wale werden Spieler bezeichnet, die viel Geld in Spiele investieren, die eigentlich Free2Play sind. Es sind meist wenige Prozent an Spielern, die dafür so viel Geld ausgeben, dass sie quasi das „Spiel auf ihrem Rücken tragen“.

Was hat es mit dem Event auf sich? Das neue Event belohnt euch für das tägliche Einloggen:

Tag 1 bringt ein Gebet

Tag 2 bringt Mora

Tag 3 bringt zwei Gebete

Tag 4 bringt Mystisches Verstärkungserz

Tag 5 bringt zwei Gebete

Tag 6 bringt Eines Helden Weisheit

Tag 7 bringt fünf Gebete

Auch dieses Event sorgt für schlechte Stimmung in der Community.

Das Problem hier ist, dass das Event erst am 11. Februar startet. Demnach erreichen die Spieler erst am 17. Februar den Tag Nummer 7. Das Banner zu Xiao endet ebenfalls am 17. Februar um 8:59 Uhr.

Man muss sich also eine Woche lang jeden Tag einloggen und am finalen Tag sogar in der Zeit von 4:00 Uhr bis 9:00 Uhr in der Früh. Andernfalls bekommt man die 5 kostenlosen Wünsche für das neue Banner mit Keqing, einem Charakter, den einige schon besitzen.

Kürzere Banner für Hu Tao?

Warum ist die Laufzeit überhaupt kürzer? In der Regel liefen Banner bisher jeweils 3 Wochen lang. So erscheinen zwei Banner, bevor der nächste Patch herauskam.

Allerdings erscheinen während Patch 1.3 insgesamt drei statt der gewohnten zwei Banner. Der Charakter Hu Tao ist inzwischen Ingame bestätigt worden. Zuvor gab es nur Gerüchte, dass dieser während Patch 1.3 kommen würde. Er könnte der Grund dafür sein, dass es diesmal drei Banner gibt, die dafür kürzer laufen.

Was sagt ihr zu den drei Bannern in Patch 1.3? Und werdet ihr versuchen, das Event „Möge das Glück dir Hold sein“ für Xiao zu nutzen? Schreibt es gerne in die Kommentare!

