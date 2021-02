Genshin Impact: Guide zum Foto-Event – So gelingt der perfekte Schuss

In Genshin Impact läuft derzeit das Event „Freude in fünf Farben“. Dafür müsst ihr mit einer Kamera Fotos schießen und könnt euch darüber Urgestein und weitere Belohnungen verdienen. Wir von MeinMMO erklären euch das Event.

Was ist das für ein Event? Mit dem neuen Patch 1.3 erschien das Event „Freude in fünf Farben“. Dabei geht es darum, dass ihr mit dem „Faszinierenden Fotoapparat“ Bilder von bestimmten Objekten macht.

Dafür habt ihr Zeit vom 3. Februar 2021 bis zum 10. Februar 2021 um 03:59 Uhr (Serverzeit).

Jeden Tag bekommt ihr die Aufgabe, eine spezifische Farbe zu fotografieren. Diese Objekte (beispielsweise in rot) werden jedoch zufällig anderen Farben für das Event zu sortiert. Und genau das führt zu Verwirrung, die wir im Artikel aufheben möchten.

Ji Tong und der Ablauf von „Freude in fünf Farben“

Welche Voraussetzungen gibt es für das Event?

Ihr müsst mindestens Abenteuerstufe 20 erreicht haben

Ihr müsst den Auftrag „Ein besonderes Bild“ von Ji Tong abschließen

Was ihr jedoch nicht benötigt, ist die klassische Kamera. Die könnt ihr euch aber trotzdem verdienen, indem ihr eine Quest bei Xu in Liyue abschließt. Falls ihr Spaß am Fotografieren entwickelt habt, solltet ihr das auch tun, denn der „Faszinierende Fotoapparat“ lässt nur 10 Fotos.

Wo findet man Ji Tong? Ji Tong befindet sich in Liyue direkt unterhalb des Teleportationspunktes. Er ist mit einem Kamera-Symbol auf der Karte markiert, sofern ihr die Abenteuerstufe 20 erreicht habt.

Ihr müsst zum Start der Aufgaben lediglich mit dem NPC sprechen. Dann überreicht dieser euch den Gegenstand „Faszinierender Fotoapparat“. Den Fotoapparat findet ihr von da an im Inventar unter „Hilfsmittel“.

Hier findet ihr Ji Tong.

Wie läuft das Event ab? Ji Tong wird euch nun täglich darum bitten, Fotos in bestimmten Farben zu schießen. An Tag 1 war dies rot. Ihr musstet also einen Ort aufsuchen, der viele rote Objekte hat. Welche Farbe gerade aktiv ist, seht ihr in dem Event-Fenster im Menü.

Ein passendes Motiv erkennt ihr, wenn der Fokusring, ein blauer Kreis, erscheint. Allerdings wird es hier etwas verwirrend:

Nachdem ihr ein Foto von dem roten Objekt gemacht habt, wird es für eine von fünf Farben angerechnet: Rot, Blau, Gelb, Braun oder Lila.

Dabei entspricht die Motivfarbe (das rote Objekt) am Ende nicht der Farbe eures Fotos. Hier spielt der Zufall eine Rolle.

Ihr müsst jeden Tag alle 5 unterschiedlichen Farben sammeln.

Jeden Tag könnt ihr maximal 10 Fotos schießen, wobei ihr jeden Gegenstand nur einmal fotografieren könnt (es ist aber möglich mehrere Äpfel an einem Baum zu fotografieren z.B.).

Solltet ihr eine Farbe nicht erwischen, gibt es einen Trick: Ihr könnt Fotos mit euren Freunden tauschen. Solltet ihr also Pech haben und mehrere rote Fotos schießen, kann euch vielleicht jemand anderes aushelfen.

Im Spiel könnt ihr ganz leicht Fotos an andere Spieler verschicken.

Bis zu 480 Urgestein und weitere Belohnungen

Welche Belohnungen gibt es? Jeden Tag erhaltet ihr, wenn ihr die 5 verschiedenen Farben fotografiert habt, ein Freudenkästchen bei Ji Tong. Somit könnt ihr maximal an 8 Kästchen kommen, wenn ihr das Event jeden Tag nutzt.

Als Belohnungen gibt es:

In jedem Kästchen garantiert 60 Urgestein

Zusätzlich eine der folgenden Belohnungen: 12 Eines Helden Weisheit, 24 Mystisches Verstärkungserz oder 120.000 Mora

Für das einfache Fotografieren von bis zu 10 Gegenständen ein lukrativer Deal, oder? Werdet ihr das Event nutzen oder findet ihr es eher uninteressant?

Mehr zu Genshin Impact und der Entwicklung des Spiels hat euch MeinMMO-Redakteurin Irina Moritz hier zusammengefasst:

