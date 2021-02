Genshin Impact: Neuer Trailer und Gameplay-Details zu Hu Tao

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

In einem Gameplay-Leak konnte man sich ihre Kombos und Skills in Action schon vor der Vorstellung ansehen:

Mit ihrem ultimativen Angriff “spirit Soother” verursacht Hu Tao zusammen mit einem Feuergeist eine große AoE, die Pyro-Schaden austeilt. Der Schaden an den Gegnern regeneriert einen bestimmten Prozentsatz von Hu Taos maximaler HP. Wenn ihre HP zu dem Zeitpunkt unter 50 % liegen, werden sowohl der Schaden an den Gegnern als auch die HP-Regeneration verstärkt.

So kann sie zum Beispiel in den “Paramita Papilion State” wechseln. Ihr ATK-Wert erhöht sich dabei abhängig davon, wie viel HP sie hatte, als sie in den Zustand gewechselt ist. Es kann bis zu +400 % betragen. Dabei wird ihr Schaden zu Pyro-Schaden konvertiert, der von anderen Elementen nicht überschrieben werden kann. Das ist auch der Grund, warum der neue 5-Sterne-Speer perfekt für Hu Tao ist .

Wer ist Hu Tao? Obwohl sie noch ziemlich jung erscheint, ist Hu Tao die 77. Direktorin des Bestattungsunternehmens Wangsheng in Liyue. Sie nahm die Arbeit in sehr frühem Alter auf und führte bereits mit 13 Jahren das Bestattungsritual für ihren Großvater durch, der der 75. Direktor des Unternehmens war.

