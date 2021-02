Genshin Impact: Crossplay und Cross-Save – Das müsst ihr wissen

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Genshin Impact soll in der Zukunft auf einer weiteren Plattform erscheinen, der Nintendo Switch. Wir verraten euch alles dazu hier: Genshin Impact auf Switch – Was wir zum Release bisher wissen

Außerdem darf in besonderen Inhalten wie den Dungeons nur ein Charakter jeder Art in der Gruppe sein.

Was bietet Genshin Impact? Das RPG bietet euch sowohl Cross-Save als auch Crossplay. Ihr könnt also einen Account für alle Plattformen nutzen und euch dort Fortschritt erspielen und zudem gleichzeitig mit allen Plattformen interagieren.

