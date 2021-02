Fan baut Stadt aus Genshin Impact detailgetreu nach – Braucht dafür 1.000 Stunden

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Ihr wollt mehr über die Helden in Genshin Impact erfahren? Dann lest euch den MeinMMO-Artikel Tier List zu Genshin Impact – Die besten Charaktere durch.

Was sagt ihr zu dem Modell? Würdet ihr auch so etwas nachbauen?

Das Besondere am Spiel ist, dass alle Umgebungen als Modell erstellt und dann abfotografiert wurden. Die Spielfiguren bewegen sich also in modellierten Landschaften. Das erschafft eine ganz eigene und besondere Atmosphäre.

Was ist das für eine Stadt? Bei Liyue Harbour handelt es sich um die Hauptstadt der Liyue-Nation. Sie wurde nach dem Archon-Krieg gegründet, als Rex Lapis sein Volk in den Süden des Berges Tianheng führte und dort die Hafenstadt gründete.

Was ist das für ein Projekt? Ein chinesischer Spieler des Koop-RPGs Genshin Impact machte es sich zur Aufgabe, die Hafenstadt Liyue Harbour nachzubauen. Und zwar bis ins kleinste Detail. In einem Video zeigt er euch, wie er dabei vorgegangen ist.

