Genshin Impact zeigt neue Banner – Einer der stärksten Charaktere kehrt zurück

Patch 2.5 von Genshin Impact geht bald in die letzten 3 Wochen und es stehen neue Banner an. Dieses Mal könnten sich die Gacha-Banner richtig für euch lohnen, denn sie bringen einige starke Charaktere zurück, die euch sehr nützlich werden können. MeinMMO verrät euch, wen ihr bald ziehen könnt.

Alle 6 Wochen erscheinen neue Patches in Genshin Impact, mit jeweils zwei Phasen, die verschiedene, neue Gacha-Banner enthalten. Die Phasen gehen je 3 Wochen lang.

Welche Charakter-Banner erwarten euch dieses Mal? Dieses Mal gibt es wieder 2 Charakter-Banner gleichzeitig. Beide Banner sind Reruns und bringen die starke, beliebte Figur Raiden Shogun und Heilerin Kokomi zurück (via Twitter).

Zudem befinden sich diese 4-Sterne-Charaktere in beiden Bannern:

Bennett (Pyro)

Xinyan (Pyro)

Sara Kujou (Elektro)

Welcher Waffen-Banner erwartet euch dieses Mal? Passend zu den Reruns zu den Charakteren, kommen die 5-Sterne Signature-Waffen von Raiden Shogun und Kokomi: Der Speer Grasschnittstrahl und der Katalysator Ewiger Mondschein (via Twitter).

Zusätzlich gibt es folgende 4-Sterne-Waffen:

Mouun-Mond (Bogen)

Drachenschrei (Einhänder)

Opferrituale (Katalysator)

Favonius-Lanze (Stangenwaffe)

Akuoumaru (Zweihänder)

Wann kommen die Banner? Am 8. März um 18 Uhr verschwinden die jetzigen Banner und werden um 19 Uhr gegen die Neuen ausgetauscht. Von dort an könnt ihr drei Wochen lang, bis zum 29. März, an den Gacha-Bannern ziehen.

Genshin Impact: 12 mächtige Charaktere, die jedes Team besser machen

Warum lohnen sich die Charakter-Banner dieses Mal besonders?

Die Elektro-Nutzerin Raiden Shogun gehört mit zu den stärksten und nützlichsten Charakteren im Spiel. Die derzeitigen Monster im Endgame-Dungeon generieren kaum Energie-Partikel und Raiden Shogun gleicht die Energieversorgung durch ihre Fähigkeiten wieder aus.

Zudem kommen immer mehr Charaktere mit hohen Energiekosten in Genshin Impact dazu, die dementsprechend viel Elementarenergie-Partikel benötigen, da schafft Raiden Shogun Abhilfe.

Sie versorgt mit ihrer Spezialfähigkeit nicht nur die Spezialfähigkeiten des Teams, sondern kann auch noch ordentlich Schaden austeilen.

Wenn ihr Raiden Shogun schon besitzt, kann es sich trotzdem lohnen für sie zu pullen. Denn ihre Sternbilder verstärken sie weiterhin. Gerade das 2. Sternbild erhöht ihre Schadenszahlen enorm, da mit ihm die Verteidigung von Feinden zu 60 % ignoriert wird, sobald sie ihre Spezialfähigkeit wirkt.

Sie ist ein echter All-Rounder, was den Support und den Schaden betrifft. Einen ausführlichen Guide zu Raiden Shogun findet ihr hier:

Genshin Impact: Raiden Shogun Build – So holt ihr alles aus der Elektro-Göttin

Diese Charaktere lohnen sich außerdem: Zudem sind der mächtige Supporter Bennett, Sub-DPS Sara Kujou und Heilerin Kokomi auf jeden Fall lohnenswert.

Bennett und Sara Kujou stärken eure Teammitglieder mit einem Angriffs-Buff. Zudem kann Bennett euer Team heilen und mit seiner Elementarfähigkeit zuverlässig Pyro-Energie-Partikel sammeln.

Kokomi wurde zwar zu ihrem Release so sehr gehasst, dass ihre Synchronstimme gemobbt wurde, aber mittlerweile gehört sie zu den Top-Picks im Endgame-Dungeon. Durch das neue Artefakt-Set, welches im Patch 2.3 veröffentlicht wurde, wurde die Hydro-Heilerin stärker und kann jetzt sogar zuverlässigen Schaden verteilen, während sie heilt.

Es lohnt sich definitiv an den Bannern zu ziehen, wenn ihr weitere Sternenbilder benötigt oder noch keine Raiden Shogun besitzt.

Werdet ihr an den Gacha-Bannern pullen oder spart ihr auf jemand anderen? In den Kommentaren wurden vor allem Raiden Shogun und Kazuha genannt, wenn wir danach gefragt haben. Ist das so geblieben oder wurdet ihr bei Yae Miko schwach? Lasst es uns gerne wissen.

Genshin Impact: Alles zu Patch 2.6 – Leaks, Release, Banner, Charaktere