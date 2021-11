Genshin Impact: YouTuber kämpfen gegeneinander im PvP, obwohl es das gar nicht gibt

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Das PvP-Event begeisterte die Community-Mitglieder und erntete viel Lob, was denkt ihr darüber? Findet ihr das Ganze einfallsreich oder habt ihr noch bessere Ideen für solche PvP-Events? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Danach lieferten sich alle Beteiligten spannende und rasante Kämpfe. Wer am Ende gewonnen hat und wie sie das getan haben, verraten wir euch an dieser Stelle allerdings nicht.

Dabei traten die einzelnen Teammitglieder im Rennen um die Zeit gegeneinander an. Das Team, welches die gesamte zwölfte Ebene am schnellsten abschließen konnte, gewann den Golden Creator Cup.

In dem PvP-Event sollten die 2 Teams aus jeweils zwei Mitgliedern gegeneinander antreten. Dabei mussten sie die komplette zwölfte Ebene des gewundenen Abgrunds absolvieren und das so schnell wie möglich.

Wer ist Tony To? Tony To postet regelmäßigen Content und Meme-Videos zu Genshin Impact. Meistens zeigt er jedoch, wie stark einzelne Charaktere sind, wenn man Zeit und Geld ins Spiel investiert.

YouTuber Tony To erschuf dennoch ein PvP-Event, den „Golden Creator Cup: Pyro Puppet Prix“, an dem verschiedene andere Content-Creator und Kommentatoren teilnahmen.

