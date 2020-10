Genshin Impact deutet an, wer der nächste Held nach Klee wird

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Wann kommt der neue Charakter? Das aktuelle Banner mit Klee geht noch knapp 11 Tage lang. Das ist genau die Zeitspanne, die noch bis zum Launch von Patch 1.1 vergehen soll, der wird am 11. November erscheinen. Zhongli wird also wohl passend mit dem großen Update in das Banner aufgenommen und mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit daraus erhältlich sein.

Wer ist der neue Charakter? Wer die Story bereits in Liyue bis zum (vorläufigen) Ende gespielt hat, der dürfte Zhongli noch in guter Erinnerung haben. Der Herr begleitet uns und versuchte mit uns zusammen ein Ritual für den Geo-Archon vorzubereiten. Dabei glänzt er immer wieder mit seinem Detail-Wissen zu allen möglichen Themenfeldern rund um Liyue. Er ist ein wandelndes Lexikon.

Woher stammt die Info? Die Entwickler wollen später am Tag etwas genauer über Patch 1.1 sprechen und haben dazu bereits ein kleines Teaser-Bild veröffentlicht. Das zeigt den Hauptcharakter, Jean, Paimon und einen ausgegrauten Helden im Chibi-Stil. Allerdings lässt sich an der Silhouette bereits erkennen, dass es Zhongli sein muss. Die spitzen Schultern, die beiden aufrecht stehenden Haarbüschel und der Ohrring verraten ihn bereits.

