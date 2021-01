Scalper prahlen, sie hätten ehrlichen Käufern über 2000 PS5 weggeschnappt

Ein Online-Händler bot eine neue Ladung PlayStation-5-Konsolen an. Innerhalb von gerade einmal 10 Minuten waren die begehrten Teile schon wieder ausverkauft. Kurz darauf berichteten dutzende Nutzer, dass sie gleich mehrere Konsolen via Bot kaufen konnten. Über 2.000 Konsolen sollen an fiese Scalper gegangen sein – und der Bot verspottet Käufer sogar noch. Der betroffene Händler wehrt sich nun.

Was ist passiert? Beim Online-Händler Game aus dem Vereinigten Königreich waren für kurze Zeit am 19. Januar neue PS5 verfügbar. Viele davon wurden jedoch angeblich von einer Bot-Software namens „Carnage“ gekauft.

Mehrere Nutzer auf Twitter berichteten kurz nach der Aktion, dass sie durch Carnage zehn oder mehr Konsolen haben kaufen können (via VideoGamesChronicle).

Der Twitter-Account des Bots selbst meldete sich ebenfalls zu Wort. Laut ihm sollen insgesamt über 2.000 Konsolen durch die Software gekauft worden sein. Er spottet zum Schluss: „Wird einfach jedes Mal leichter.“ Der Kanal ist mittlerweile geschlossen.

Der nicht mehr verfügbare Tweet des Bots. Bildquelle: VGC.

Das macht der Händler dagegen: Laut VGC will der Händler sicherstellen, dass jeder Käufer nur eine PS5 erhält. Bisher seien die Käufe der Scalper nicht bestätigt, sondern lediglich Vorbestellungen.

Die Nachfrage nach den Konsolen sei deutlich größer als das Angebot, was schon früh für Frust beim Kauf der PS5 führte. Darum wolle man die „Eine pro Kunde“-Politik auch weiterhin fahren.

Scalper kaufen tausende PS5 – Auch bei uns?

Was sind Scalper? Scalper kaufen begrenzt verfügbare Produkte zum normalen Preis ein und verkaufen sie dann teurer weiter, teilweise für ein vielfaches, wenn es diese Produkte sonst nirgendwo mehr gibt. So scheffeln sie Gewinn durch die Nachfrage, etwa nach der neuen PS5.

Bereits im November 2020 haben Scalper über 3.500 PS5 gekauft, um sie anschließend teurer weiterzuverkaufen. Das Problem existiert also schon länger und auch in anderen Bereichen.

Dieses Vorgehen scheint sich zudem zu rentieren. Auf eBay werden die PS5 teilweise für über 2.500 € verkauft – fast das fünffache von ihrem eigentlichen Preis.

Wie ist die Situation in Deutschland? Laut Gerüchten kommt es hier bald zu einer vierten Welle, in der sich Spieler eine PS5 kaufen können. Die könnte noch im Laufe der Woche vom 25. Januar starten. Bisher gibt es allerdings keine offizielle Info dazu.

Außerdem sollen Berichten zufolge in der Woche vom 25. Januar die Lager verschiedener Händler in Deutschland, Österreich und der Schweiz neu befüllt werden. Davon soll das meiste an Vorbesteller gehen, die noch auf ihre Lieferung warten. Eure vorbestellte PS5 könnte also bald geliefert werden.