Ihr wartet noch immer auf eure PS5? Bald könnte sie endlich geliefert werden

Es gibt einen Lichtblick für alle, die eine PS5 bei MediaMarkt, Saturn oder anderen Anbietern (vor)bestellt und immer noch nicht erhalten haben. Schon bald könnte eure PlayStation 5 endlich geliefert werden.

So steht es derzeit um zahlreiche PS5-Bestellungen: Aktuell ist die PS5 in Deutschland immer noch ausverkauft. Dabei ist es nicht nur schwer bis unmöglich, sich im Moment noch eine Konsole zu sichern – auch tausende „erfolgreiche“ Käufer warten selbst in der zweiten Januar-Hälfte immer noch auf ihre Next-Gen-Konsole. Einige haben dabei bereits im September 2020 vorbestellt und bezahlt, beispielsweise bei Saturn oder MediaMarkt, doch stehen auch jetzt noch ohne konkreten Liefertermin da.

Doch bald könnte endlich Bewegung in die ganze Sache kommen.

PS5-Bestellung immer noch nicht erhalten? Das solltet ihr wissen

Nächste Woche soll neuer PS5-Nachschub kommen: Laut der Seite Gameswirtschaft sollen europäische Händler bereits nächste Woche (ab dem 25.01., also Kalenderwoche 4) neue PS5-Kontingente erhalten. Ein Großteil davon soll dabei für den deutschen, den schweizerischen und den österreichischen Markt vorgesehen sein. Und davon soll wiederum das Meiste für noch ausstehende Bestellungen reserviert sein.

Ob es dann wirklich für alle noch wartenden Käufer reicht, bleibt abzuwarten. Doch das dürften trotzdem gute Nachrichten für alle sein, die immer noch auf ihre PS5-Bestellung warten. So haben unter anderem MediaMarkt und Saturn bereits Ende 2020 zugesagt, die wartenden (Vor)Besteller bei der Auslieferung mit Priorität zu behandeln. Gleiches gilt auch für einige weitere Anbieter, die immer noch offene Bestellungen abarbeiten müssen.

Allerdings sind das auch eher schlechte Nachrichten für alle, die darauf hoffen, sich zu Beginn des Jahres noch eine PS5 kaufen beziehungsweise bestellen zu können. Denn abzüglich der Menge für die noch offenen Bestellungen dürften folglich nur geringe Stückzahlen der PS5 ab nächste Woche in den Verkauf gehen. Wie Gameswirtschaft berichtet, haben bereits einige Händler durchblicken lassen, dass sie deshalb dafür entweder gar keine oder nur minimale Stückzahlen erwarten.

Mehr dazu erfahrt ihr hier: PS5 kaufen: Gerüchte sprachen von Nachschub in dieser Woche – Wie sieht’s aus?

Und im Einzelhandel braucht ihr nach der PS5 gar nicht schauen – Dort gab und wird es die Konsole wohl auf absehbare Zeit nicht geben.

Die PlayStation 5 ist sowohl mit als auch ohne Laufwerk für viele Mangelware

Gameswirtschaft gilt übrigens als gut informiert und verfügt offenbar über Insider-Kontakte zur Wirtschaft, wodurch sie mit ihren Einschätzungen und Vorhersagen meistens korrekt liegen.

Wann könnte die PlayStation 5 wieder ausgeliefert werden? Wie berichtet wird, wollten sich weder MediaMarkt, noch Saturn auf Anfrage zum Start der Auslieferung äußern. Doch andere Quellen waren Gameswirtschaft zufolge bereits konkreter.

Sollte sich nichts mehr am aktuellen Zeitplan ändern (hier würde alles von Sonys Pünktlichkeit abhängen), dann sollten die neuen PS5-Konsolen in wenigen Tagen an die Händler geliefert und dann ab Kalenderwoche 4 (25. bis 31. Januar) an wartende Kunden versandt, oder im Falle von MediaMarkt und Saturn auch im lokalen Markt zur Abholung bereitgestellt werden.

Solltet ihr also noch auf eine bestellte PS5 warten, dann solltet ihr ab spätestens ab nächste Woche intensiver eure Mails oder den Account beim jeweiligen Händler checken. Vielleicht halten auch ihr schon bald eure neue PlayStation 5 endlich in euren Händen. Wir von MeinMMO drücken euch allen jedenfalls die Daumen dafür.

Falls ihr bisher Pech hattet und immer noch eine PS5 kaufen wollt: Wird es 2021 leichter, eine PS5 zu kaufen? Neue Nachricht gibt Hoffnung