PS5 kaufen: Gerüchte sprachen von Nachschub in dieser Woche – Wie sieht’s aus?

Eine PlayStation 5 zu kaufen, ist auch Anfang 2021 alles andere als einfach. Gerüchte machten jedoch Hoffnung auf frischen Nachschub Mitte Januar. MeinMMO fasst die aktuelle Lage für alle Interessenten rund um die Verfügbarkeit der PS5 zusammen.

So steht’s gerade um die PS5: Auch am 18. Januar ist die PS5 in Deutschland aktuell immer noch ausverkauft. Und nach nunmehr 3 großen und einer kleinen Bestellwelle warten zahlreiche kaufwillige Interessenten auf die nächste Gelegenheit, sich ein Exemplar von Sony neuer Konsole zu sichern.

Offiziell gibt es jedoch keine handfesten Infos, wann genau mit Nachschub zu rechnen ist. Es kursieren jedoch einige Gerüchte.

Die PlayStation 5.

Anfang 2021 eine PS5 kaufen? Das solltet ihr zur 4. Welle wissen

Was hat es mit den Gerüchten auf sich? Bereits seit einigen Tagen kursieren Gerüchte, dass manche Händler in der zweiten Januar-Hälfte endlich neue PS5-Konsolen erhalten könnten. Dabei stand die Woche ab dem 18. Januar zunächst im Raum. So haben einige größere Händler in den USA bereits letzte Woche neue Kontingente erhalten. Zudem hieß es auch von Amazon, dass bis zum 23. Januar Ersatzlieferungen der PS5 erfolgen sollten. Dadurch hat man auch bei uns in Deutschland diese Woche auf möglichen Nachschub gehofft.

Doch wie die Seite Gameswirtschaft berichtet, sind die Lager aktuell noch leer und dabei dürfte es zunächst auch bleiben. Die Zustellung wird wohl noch nicht in Kalender-Woche 3 (also ab dem 18.01.) erfolgen.

Wann sollten Kaufwillige verstärkt aufpassen? Laut Gameswirtschaft könnte es aber in der darauffolgenden Woche, also ab dem 25. Januar, soweit sein. Wollt ihr euch also noch eine PlayStation 5 sichern, dann solltet ihr ab Anfang nächster Woche entsprechende Händler intensiver im Auge behalten.

Übrigens, die Seite Gameswirtschaft gilt als gut informiert und hat offenbar gute Kontakte zur Wirtschaft, wodurch sie schon des Öfteren mit ihren Einschätzungen und Vorhersagen richtig lagen.

Bei welchen Händlern sollte man nach der PS5 schauen? Diese Händler sollten bei der 4. Welle dabei sein und neue Bestellungen annehmen.

Amazon

Expert

Euronics

Otto

GameStop

Medimax

Müller

Sollten weitere Händler dazukommen, oder einige der genannten Händler keine neuen Bestellungen annehmen, sobald die 4. Welle startet, werden wir es schnellstmöglich aktualisieren.

Das solltet ihr beachten, wenn ihr jetzt noch eine PS5 kaufen wollt: Auch bei der 4. Welle dürfte wieder gelten: Ihr müsst schnell sein und braucht eine ordentliche Portion Glück.

Denn laut Gameswirtschaft soll diese neue Bestellwelle nur sehr kleine Mengen an PS5 unter die Leute bringen, da ein Großteil davon bereits für noch nicht ausgelieferte Vorbestellungen reserviert ist.

Im Einzelhandel braucht ihr zudem gar nicht schauen – Dort gab und wird es die Konsole wohl auf absehbare Zeit nicht geben.

Viele Fragen sich nicht, ob stehend oder liegend, sondern wann bekomme ich endliche eine PS5?

Generell dürfte es im Verlauf von 2021 aber leichter werden, sich eine PS5 zu sichern: Wird es 2021 leichter, eine PS5 zu kaufen? Neue Nachricht gibt Hoffnung

Sobald die 4. Welle startet, werden ihr übrigens hier auf MeinMMO wieder einen Live-Ticker finden, in dem wir den Ablauf mit aktuellen Infos begleiten.