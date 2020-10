PS5 verkauft sich auf „Online-Schwarzmarkt“ fast 2x so gut wie Xbox Series X

So verkaufen sich die PS5 und die Xbox Series X auf dem Schwarzmarkt: Auf Ebay laufen die Wiederverkäufe der PlayStation 5 offenbar fast doppelt so gut, wie die der Xbox Series X. Seit September haben dort mehr als 9.300 PS5-Vorbestellungen ihren Besitzer gewechselt. Bei der Xbox Series X waren es etwas unter 5.000.

Was hat es mit dem Schwarzmarkt auf sich? Zahlreiche Exemplare gingen bei den Vorbestellungen an sogenannte Scalper . Dabei handelt es sich um Wiederverkäufer, die sich teils mehrere Exemplare der neuen Konsolen sichern konnten und diese dann zu Wucherpreisen weiterverkaufen – beispielsweise auf der Auktionsplattform Ebay. Und trotz der teils überdimensionalen Preise haben zahlreiche Geräte dort bereits neue Besitzer gefunden.

So steht’s aktuell um die Verfügbarkeit der Next-Gen-Konsolen: Kurz vor dem Start der Next-Gen sind die neuen Konsolen PlayStation 5 sowie die Xbox Series X aktuell ausverkauft. Die Nachfrage war dabei enorm – offenbar viel größer, als das Angebot. Und so war trotz mehrerer Vorbesteller-Wellen längst nicht jeder, der sich eine der neuen Konsolen zum Launch sichern wollte, erfolgreich.

