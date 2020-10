Wucher-Preise für PS5 auf eBay eskalieren – Einer verlangt über 10.000 €

Die PlayStation 5 ist nach wie vor offiziell ausverkauft. Das ist die Sternstunde von Wucherern auf eBay, die mit immer absurderen Mondpreisen die Konsolen verticken wollen. Die jüngsten Extrembeispiele kommen schon in den 5-stelligen Bereich und verlangen auch noch Versandgebühren!

Wie teuer ist die PS5 gerade? Wer gerade eine PlayStation 5 kaufen will, wird nicht viel Glück im offiziellen Handel haben. Daher suchen verzweifelte PS5-Fans auf eBay nach Angeboten, doch hier tummeln sich gerade diverse Wucherer, die vermeintlich sicher vorbestellte Konsolen teilweise für absurde Wucherpreise verticken.

Ein Blick in das deutsche eBay zeigt zwei besonders krasse Beispiele von Mondpreisen:

Ein User bietet die Konsole für 9.999,99 Euro an und will auch noch 7 Euro für den Versand. Allerdings ist er auch für „Preisvorschläge“ offen.

Ein weiterer Anbieter aus Großbritannien bietet die Konsole für 5.500,57 Euro als Erstgebot an. Wer nicht bieten will, kann das Ding aber auch für absurde 11.001,14 Euro sofort kaufen. Ebay rechnet hier direkt Pfund in Euro um.

Ein Blick auf eBay am 7.10.2020. Quelle: eBay.de

Im britischen eBay gibt es ebenfalls einen Gesellen, der die Konsole plus Extra-Controller für umgerechnet 8.352,42 Euro anbietet. Diese Summe könnt ihr aber auch via PayPal in Monatsraten abstottern. Sollte man in 50 Meilen (ca. 80 km) Umkreis vom Verkäufer wohnen, liefert der Kerl das Zeug auch noch persönlich ab.

Was wohl der Laden Game Romford zu solchen Angeboten sagt? Quelle: eBAy.co.uk

Außerdem hält er frech einen Kassenzettel in die Kamera, auf dem der mutmaßliche Status der korrekten Vorbestellung zu sehen sein soll. Zusammen mit einigen persönlichen Infos, welche die Seite Forbes schon an den betreffenden Shop weitergeleitet hat. Der Wucherer dürfte dort also nicht mehr allzu gerne gesehen sein.

PlayStation 5 weiterhin knapp – Paradies für Wucherer

Neben diesen Extrembeispielen sind auf eBay zum Zeitpunkt dieses Artikels (7. Oktober 2020) 18 PS5-Geräte aufgelistet, die für über 1.000 Euro angeboten werden. Das ist mehr als das Doppelte des offiziellen Verkaufspreises für die Disk-Version.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Die PS5 hat wohl wirklich keine Limits, auch beim Preis.

An dieser unschönen Situation wird sich so schnell wohl auch nichts ändern, denn auch die 2. Welle der Vorbestellungen geriet zum Desaster und versank im Chaos. Schlimmer noch: Selbst schon vermeintlich sichere Vorbestellungen wurden im Nachhinein storniert. Die Webseiten der Anbieter waren einfach dem Sturm der Vorbestellungen nicht gewachsen und vergaben wohl mehr Vorbestellungen, als Geräte verfügbar waren.

Es beliebt also nur die Hoffnung, das Sony noch zur Weihnachtszeit eine weitere Welle von Vorbestellungen anbieten kann und diese nicht wieder in Chaos und Frustration endet. Denn nach wie vor ist die Nachfrage ungemein hoch, wie die absurden Zahlen auf eBay und vergleichbaren Plattformen zeigen.