Die Nachfrage nach der neuen PlayStation 5 ist laut Sony enorm hoch. In einem Interview hat PlayStation-Chef Jim Ryan nun unter anderem erklärt, wie es um die Verfügbarkeit zum Launch der PS5 steht.

Woher kommen die Infos? Jim Ryan, der CEO von Sony Interactive Entertainment, sprach in einem Interview mit der Nachrichten-Agentur Reuters. Dort äußerte er sich unter anderem zu den Vorverkäufen der PS5 und riss grob deren Verfügbarkeit zum Launch an.

So hat sich die PlayStation 5 bislang verkauft: Laut Ryan sei Sonys neue Next-Gen-Konsole enorm gefragt. „Die Nachfrage, die in der Anzahl der Vorbestellungen widerspiegelt, ist sehr sehr beträchtlich“, so der PlayStation-Chef.

So hatte Sony Ryan zufolge in den ersten 12 Stunden des Vorverkaufs in den USA bereits mehr PS5-Einheiten verkauft, als es bei der PS4 in den ersten 12 Wochen der Fall war.

Beide PS5-Modelle samt optionalem Zubehör

„Nicht jeder könnte eine PS5 am Launch-Tag bekommen“

Das sagt Ryan zur Verfügbarkeit der PS5: Der PS5-Launch kommt mitten in der Corona-Pandemie, durch die die Gaming-Branche einen Aufschwung erhalten hat. Doch durch die globalen Auswirkungen des Virus wurden auch Handelsnetzwerke, Versorgungsketten oder die Spiele-Entwicklung beeinträchtigt. Aktuell ist die PS5 ausverkauft.

So meint Ryan zur Verfügbarkeit der PlayStation: „Es kann gut sein, dass nicht jeder, der eine PS5 am Launch-Tag kaufen möchte, auch wirklich eine finden können wird.“

Das deckt sich auch mit Aussagen zahlreicher Händler (wie bei uns MediaMarkt oder Saturn), die erklärten, dass es in absehbarer Zeit keine neuen Vorbestellungen geben wird. Mit einer 3. Vorbesteller-Welle sieht es also eher schlecht aus.

Er fügte jedoch hinzu, dass Sony so hart wie es nur geht daran arbeite, die Versorgung für die Shopping-Zeit zum Ende des Jahres sicherzustellen. Zum Launch könnte es also eher eng werden, doch möglicherweise könnte es dann zum Ende des Jahres noch Nachschub geben.

Auch das hatte Sony bereits in einem Tweet noch vor der 2. Welle angekündigt. So hieß es damals, es werde mehr PS5 zum Ende des Jahres geben.

Jim Ryan bei der Ankündigung der PS5

Wie sieht es eigentlich mit PS5 im Einzelhandel aus? Bis heute gibt es kein klares Statement, ob es zum Launch (oder auf absehbare Zeit danach) PlayStation-5-Konsolen im Einzelhandel geben wird.

Laut einigen Händlern sah das bislang nicht wirklich vielversprechend aus und das scheint sich nun auch weiter zu bestätigen – allerdings nicht durch Jim Ryan.

So gibt es nun ein geleaktes, internes Memo der großen Handelskette Best Buy in Kanada. Auf dem Memo vom 26.10. heißt es, man werde zum Launch und auch danach keine Exemplare in die Stores schicken. Sollte es noch welche geben, dann sollen die Kunden online bestellen.

Die PlayStation 5

Wie die norwegische Seite Gamer.no berichtet, wird es in Norwegen aufgrund der COVID19-Pandemie keine Verkäufe im Einzelhandel geben – nur online. Das wollen mehrere Quellen dort direkt von Sony erfahren haben.

Und da die Corona-Zahlen in vielen Ländern, auch bei uns in Deutschland, steigen, ist es durchaus denkbar, dass uns letztendlich das gleiche Schicksal erwartet.

Spannend wird es sein, wie die Vorbestellungen dann verteilt werden. Schließlich hat so manch ein Spieler in Deutschland seine PS5 so vorbestellt, dass er sie vor Ort im Markt abholen muss.

