Nvidia gilt als eines der wertvollsten Unternehmen in den USA und mit Ampere hat man ein starkes Produkt bereit. Dennoch redet sich Nvidias Chef Jensen Huang jeden Morgen ein, dass er sein Unternehmen vor dem Bankrott „retten“ muss.

Nvidia gehört mit Intel und AMD zu den wichtigsten Chip-Herstellern der Welt. Mittlerweile weiß man auch, dass Nvidia bei der RTX 3090 vermutlich auf GDDR6X setzen wird. Nun hatte Gamesbeat mit Nvidia-Chef Jensen Huang in einem Interview über den Erfolg von Nvidia gesprochen (via venturebeat.com).

Das erzählt er im Interview: Als Nvidias CEO gefragt wurde, wie er sich fühlt, dass Nvidia in den USA mittlerweile das wertvollste Chip-Unternehmen ist, erklärte er: „Nun, ich kann nicht sagen, dass ich viel darüber nachgedacht habe. Ich habe viele Glückwünsche erhalten. Aber Sie kennen mich. Ich habe immer noch das Gefühl, dass die Firma kaum noch durchhält.“

Was er genau damit meint, erklärt er anschließend noch einmal ausführlicher:

Das wollte ich nicht sagen. Ich wusste nicht, ob Sie sich daran erinnern oder nicht. Aber ich habe buchstäblich jeden Morgen das Gefühl, dass wir in 30 Tagen bankrott sind. Ich wache in Panik auf. Ich habe noch viel Arbeit vor mir. Wir haben ein Unternehmen zu retten. Wir haben eine Reihe von Partnern und eine Menge Unternehmen, die wir nicht enttäuschen wollen. Dieses Gefühl verlässt mich nie. Jensen Huang, Nvidia CEO, Quelle: venturebeat.com.

Nvidia steht also nicht wirklich vor dem Bankrott, sondern Huang nutzt es als psychologischen Kniff, um sich zu neuen Höchstleistungen anzuspornen.

Nvidia-Chef: „Alles, was wir tun ist größer, risikoreicher denn je“

Darum hält Nvidia-Chef an Verhalten fest: Huang erklärte, dass die derzeitigen Aufgaben und Ziele größer und risikoreicher denn je sind und eben das erfordere viel Aufmerksamkeit: „Ich habe mehr als genug Arbeit zu erledigen.“

Wo steht Nvidia gerade? Nvidia ist sehr erfolgreich ins Jahr 2020 gestartet. So konnte man im März 2020 konnte einen großen Erfolg mit GeForce Now verbuchen: So erklärte Nvidia im März in einem offiziellen Blogeintrag, dass die GeForce Now Founder-Packs mittlerweile ausverkauft sind und der Streaming-Dienst viel genutzt werde. (via nvidia.com)

Auch mit Ampere hat Nvidia eine mögliche, starke Grafikkarte bereit, auf die viele Spieler aktuell warten. Alle wichtigen Informationen rund um Nvidias Ampere könnt ihr übrigens bei unseren Kollegen von der Gamestar nachlesen.

Mit dem Geforce-Partnerprogramm hatte sich Nivida in der Vergangenheit wiederum wenig Freunde im Hardware-Bereich gemacht. Nvidia stand hier vor allem in der Kritik, den Konkurrent AMD aus dem Geschäft drängen zu wollen. Viele befürchteten eine Monopolstellung, die vor allem langfristig dem Markt geschadet hätten. Dementprechend stand das Geforce-Partnerprogramm auch in der Kritik.